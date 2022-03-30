Farming Simulator 16, gerçek tarım makinelerini kullandığınız açık dünya çiftlik simülasyonu oyunu.

Erkan Calp - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farming Simulator 16, kendi çiftliğimizi yönetme ve lisanslı tarım makinelerini kullanma fırsatı sunan tarım simülasyonu oyunları arasında bence hem görsellik olarak hem de oynanış yönünden en kalitelisi. Serinin en iyi oyunlarından olan Farming Simulator 16 farklı dil seçenekleri ile tüm dünya da geniş bir kitle tarafından oynanıyor. Çarpıcı grafiklerin yanı sıra kaliteli ses efektlerine sahip olan oyun, gerçekçi bir atmosfere sahip.

Açık dünya tarım simülatörü oyununda amacımız çiftliğimizi olabildiğince büyütmek. İlk başladığımızda oldukça ufak bir alanda işlerimizi yapıyoruz. Ekin ekip hasat zamanı toplamanın, farklı bitkiler yetiştirmenin dışında inek ve koyun besleyip büyütüp etinden sütünden faydalanarak geçimimizi sağlıyoruz. Gün sonunda kazandığımız parayı çiftlik arazimizin alanını genişletmek veya yeni tarım makineleri satın almak için kullanabiliyoruz. Tarım makineleri demişken oyunda kullandığımız tüm makineler lisanslı ve 20’den fazla seçeneğimiz bulunuyor.

Farming Simulator 16 Özellikleri

Android, WindowsPhone, Windows ve MacOS sürüm,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Dünyaca ünlü markaların onlarca farklı çiftçilik araçları,

Zengin bir içerik,

Renkli grafikler,

Kaliteli ses efektleri,

Gerçekçi atmosfer,

Birbirinden farklı görevler,

Satın aldığımız traktör ve diğer makineleri kendimiz kullanabildiğimiz gibi bilgisayarın bizim yerimize kullanmasını, çiftliğimizi büyütmesine yardımcı olmasını sağlayabiliyoruz. Çiftlik hayatına göz atmak için Farming Simulator 16 en iyi oyun diyebilirim. Günümüzün en başarılı çiftçilik oyun serisi olan Farming Simulator her yıl birbirinden farklı sürümler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlara ulaşmaya devam eden başarılı oyun, aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca adet satan başarılı oyun, cazip bir fiyat etiketine sahip.

Farming Simulator 16 İndir

Windows, MacOS, Android ve iOS platformları için yayınlanan Farming Simulator 16, ücretli olarak piyasaya çıktı. Cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam eden başarılı oyun, sürükleyici oynanışı ile de oyuncuları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra düzenli olarak güncellemeler alan ve bu güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye devam eden oyun gerçekçi yapısı ile milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.