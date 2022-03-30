Farming Simulator 16
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 38,951
- DOSYA BOYUTU 125.00 MB
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 16, gerçek tarım makinelerini kullandığınız açık dünya çiftlik simülasyonu oyunu.
Farming Simulator 16, kendi çiftliğimizi yönetme ve lisanslı tarım makinelerini kullanma fırsatı sunan tarım simülasyonu oyunları arasında bence hem görsellik olarak hem de oynanış yönünden en kalitelisi. Serinin en iyi oyunlarından olan Farming Simulator 16 farklı dil seçenekleri ile tüm dünya da geniş bir kitle tarafından oynanıyor. Çarpıcı grafiklerin yanı sıra kaliteli ses efektlerine sahip olan oyun, gerçekçi bir atmosfere sahip.
Açık dünya tarım simülatörü oyununda amacımız çiftliğimizi olabildiğince büyütmek. İlk başladığımızda oldukça ufak bir alanda işlerimizi yapıyoruz. Ekin ekip hasat zamanı toplamanın, farklı bitkiler yetiştirmenin dışında inek ve koyun besleyip büyütüp etinden sütünden faydalanarak geçimimizi sağlıyoruz. Gün sonunda kazandığımız parayı çiftlik arazimizin alanını genişletmek veya yeni tarım makineleri satın almak için kullanabiliyoruz. Tarım makineleri demişken oyunda kullandığımız tüm makineler lisanslı ve 20’den fazla seçeneğimiz bulunuyor.
Farming Simulator 16 Özellikleri
- Android, WindowsPhone, Windows ve MacOS sürüm,
- Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,
- Dünyaca ünlü markaların onlarca farklı çiftçilik araçları,
- Zengin bir içerik,
- Renkli grafikler,
- Kaliteli ses efektleri,
- Gerçekçi atmosfer,
- Birbirinden farklı görevler,
Satın aldığımız traktör ve diğer makineleri kendimiz kullanabildiğimiz gibi bilgisayarın bizim yerimize kullanmasını, çiftliğimizi büyütmesine yardımcı olmasını sağlayabiliyoruz. Çiftlik hayatına göz atmak için Farming Simulator 16 en iyi oyun diyebilirim. Günümüzün en başarılı çiftçilik oyun serisi olan Farming Simulator her yıl birbirinden farklı sürümler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hem bilgisayar hem de mobil platformda milyonlara ulaşmaya devam eden başarılı oyun, aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca adet satan başarılı oyun, cazip bir fiyat etiketine sahip.
Farming Simulator 16 İndir
Windows, MacOS, Android ve iOS platformları için yayınlanan Farming Simulator 16, ücretli olarak piyasaya çıktı. Cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam eden başarılı oyun, sürükleyici oynanışı ile de oyuncuları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra düzenli olarak güncellemeler alan ve bu güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye devam eden oyun gerçekçi yapısı ile milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.
FS16 APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 20,899
- DOSYA BOYUTU 17.00 MB
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 16 gerçekçi bir çiftlik simülasyonu oyunudur. Açık dünya çiftlik simülatörü FS16 APK indirme seçeneğiyle sizlerle!
FS16 APK, zengin bir içeriğe sahip olan ve oyunculara gerçekçi bir çiftlik idare etme deneyimi sunan bir mobil çiftlik simülatörü oyunu.
FS16 APK İndir
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir çiftlik oyunu olan Farming Simulator 16 APK'da açık dünya tabanlı bir oyun dünyasına konuk oluyoruz ve kendi çiftliğimizin kontrolünü elimize alarak çiftliğimizi geliştirmeye, üretimimizi maksimum seviye çıkartmaya çalışıyoruz. Oyun içerisinde ekin ekme, yetiştirme ve ürünleri satma gibi tarım faaliyetlerinin yanısıra büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme gibi hayvancılık faaliyetleriyle uğraşabiliyoruz. Ayrıca kereste satışı da uğraşabileceğimiz ormancılık aktiviteleri arasında. Bütün bu işleri yapabilmek için gelişmiş tarım, hayvancılık ve ormancılık araçlarını ve makinalarını satın alabilmemize ve kullanabilmemize izin veriliyor.
Farming Simulator serisinin yeni üyesinde traktörler, kamyonlar kullanabilmemiz mümkün. Yeni oyunda karşımıza çıkan en büyük gelişmelerden biri ise yerel ağınız üzerinde oyunu arkadaşlarınızla çok oyunculu olarak oynayabilmenize izin verilmesi. WiFi veya Bluetooth ağınız üzerinden Farming Simulator 16'ü arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz.
Farming Simulator 16'nin gelişmiş grafikleri göze oldukça hoş görünüyor. Türünün en iyi örnekleri arasında olan Farming Simulator 16 çiftlik oyunu seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir yapım.
Farming Simulator 16 APK ücretsiz indir
- Yeni üç boyutlu grafikler, makinelerinizde daha da fazla detay gösteriyor!
- Buğday, kanola, mısır, şeker pancarı ve patates, beş farklı mahsul ekin ve hasat edin.
- Ürünlerinizi değişen pazarlarda satın.
- En büyük tarım makinesi üreticilerinden bazılarının gerçekçi traktörlerini ve kamyonlarını kullanın.
- Süt ve yün üretmek ve satmak için ineklerinizi ve koyunlarınızı besleyin.
- Ormancılık mobil oldu! Özel makinelerde tahtayı hasat edin ve kereste satın.
- Daha iyi sonuçlar için yapay zeka yardımcılarını yönetin.
- WiFi ve Bluetooth bağlantısıyla yerel çok oyunculu modda arkadaşlarınızla oynayın.
- Android TV desteği
Farming Simulator 16
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,017
- DOSYA BOYUTU 81.90 MB
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 16 gerçekçi bir çiftlik simülasyonudur
Farming Simulator 16 eğer gerçekçi bir çiftlik yönetme tecrübesi yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir çiftlik simülatörü.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir çiftlik oyunu olan Farming Simulator 16'da gerçek çiftlik araçlarını kullanabilme imkanına sahibiz. Oyuna başlarken küçük olan çiftliğimizi büyütebilmek için çiftliğimizdeki üretimi artıramamız gerekiyor. Bu iş için ekinler ekiyoruz, büyütüyoruz ve hasat vakti ekinleri toplayıp satarak gelir elde ediyoruz. Tarımın yanında kendi inek ve koyunlarımızı besleyerek onlardan da yararlanabiliyor, ek gelir elde edebiliyoruz. Farming Simulator 16'da ormancılıkla uğraşabilmeniz, kereste toplayarak satabilmeniz de mümkün.
Açık dünya tabanlı bir çiftlik oyunu olan Farming Simulator 16'da birçok farklı kamyon ve traktör seçeneğine sahibiz. Oyunda para kazandıkça yeni topraklar satın alarak çiftliğimizi genişletebiliyoruz. Eğer oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynamak isterseniz yerel WiFi ağı veya Bluetooth üzerinden arkadaşlarınızla birlikte oyunu oynayabilmeniz mümkün.
Farming Simulator 16 yüksek grafik kalitesi ve zengin içeriğiyle tatmin edici bir oyun deneyimi yaşatabilmekte.
Farming Simulator 16
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 1,421
- DOSYA BOYUTU 123.00 MB
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 16, kendi çiftliğinizi yönettiğiniz, lisanslı tarım makineleri kullandığınız bir simülasyon oyunu.
Farming Simulator 16, netlikle söyleyebilirim ki Windows Phone telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi tarım simülatörü oyunu. Gerek görsel açıdan gerekse de oynanış olarak platformda eşi benzeri yok diyebilirim.
Lisanslı tarım makinelerini kullanma fırsatını bizlere sunan oyun oldukça geniş bir alanda geçiyor. Amacımız kendi çiftliğimizin alanını olabildiğince genişletmek. Sınırlarımızı genişletmek için ihtiyaç duyacağımız her kaynağa sahibiz. Ekinler, farklı türde bitkiler, besleyip büyütüp etinden, sütünden yararlanabildiğimiz inek ve koyunlarla gelir sağlıyor ve çiftlik arazimizi yeni alanlar satın alarak büyütüyoruz.
Oyunda çok sayıda traktör ve tarım makinesi karşımıza çıkıyor. New Holland, Case IH, Lamborghini, Horsch, Krone, Amazone, MAN gibi üreticilerin imzasını taşıyan makineleri kullanabiliyoruz ancak hepsi açık olarak gelmiyor. İlerledikçe açabiliyoruz.