Farming Simulator 18 (FS 18) APK

FS 18 APK daha bilinen adıyla Farming Simulator 18 APK, Android platformundaki en iyi çiftlik simülatörü oyunudur.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

FS 18 APK, Android oyununda modern bir çiftçinin yerine geçiyorsunuz. Farming Simulator 18 APK, en iyi çiftlik simülatörü oyununu arayanlara tavsiyemizdir.

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Mobil platformdaki çiftlik simülasyon oyunları arasından keskin grafikleri, gerçeğe yakın oynanış sunması, içeriğiyle ayrılan Farming Simulator’ın yenisinde kullanabildiğimiz tarım araçları ve makinelerinin yanında toplayıp hasat edebildiğimiz bitkilerin sayısının artırıldığını görüyoruz. Görsellere baktığımızda Farming Simulator 17’ye kıyasla çok gelişme gösterildiğini söyleyemem ama diğer çiftlik simülasyonu oyunlarına kıyasla çok önde.

Aralarında AGCO’nun en saygın markaları Challenger, Fendt, Massey Ferguson ve Valtra’nın yer aldığı 30’a yakın bilindik ismin sayısı 50’ye ulaşan - yeniden tasarlanmış - tarım aracı ve makinelerini kullandığımız simülasyon oyununda şeker pancarı, patates, buğday, kanola, mısır ve ayçiçeği (ayçiçeği önceki oyunda yoktu sanırım) ekimi ve hasatı ile uğraşmanın yanında çeşitli hayvanlar yetiştirip et ve sütünden faydalanıyoruz.

Farming Simulator 18 Özellikleri

En büyük tarım makinesi üreticilerinden birkaçının gerçekçi traktörlerini ve kamyonlarını kullanın.

Buğday, kanola, mısır, şeker pancarı, patates ve ayçiçeği, altı farklı mahsul ekin ve hasat edin.

Hayvanları besleyin, büyütün ve satın.

Süt ve yün üretip satmak için ineklerinizi ve koyunlarınızı besleyin.

Yeni ön yükleyici ataşmanları balya veya odun taşırken seçeneklerinizi genişletiyor.

Daha iyi sonuçlar için yapay zeka yardımcılarını yönetin veya araçlarınızı seçtiğiniz bir varış noktasına götürmelerini sağlayın.

Yeni 3 boyutlu grafikler, makineleriniz ve Güney Amerika ortamını daha da detaylı gösteriyor.

Tahtayı özel makinelerle hasat edin ve keresteyi satın.

Yerel çok oyunculu mod: WiFi ve Bluetooth bağlantısı üzerinden arkadaşlarınızla oynayın.

FS 18, derin ve güçlü simülasyon deneyimi, geniş açık dünya ve yepyeni makineler dahil geniş bir araç filosuyla mobil oyuncuları eksiksiz tarım simülatörüne davet ediyor.

FS 18 Hile ve İpuçları

Oyunun başlarında kullanılabilir mevcut tüm makineleri, araç gereçleri kullanmak isteyeceksiniz. Bunun için önce tarla satın almanızı öneririm, böylece tüm makineleriniz sürekli çalışır vaziyette olur. Kare yerine uzun ve dar tarlalar almaya çalışın ve çok büyük alanlar için para biriktirmeyin çünkü m2 başına çok daha fazla ödersiniz. Ayrıca araçlarınız yük taşımak için çok hızlı olmayacağından çiftliğinize yakın olanları satın alın. Araçları yalnızca tüm araçlarınız her zaman çalışır durumda olduğunda satın alın.

Kamyonete ihtiyacınız yok ancak kullanışlıdır. İşçiler traktörlerle çalışırken bir şeyleri çekmek için kullanabilir veya işçinin bir şeyleri götürmesi için kullanmasını sağlayabilirsiniz.

İlk önce kanola ekin çünkü mümkün olduğunca hızlı gübre almalısınız. Gübre herhangi bir bitkinin verimini 1.5 kat artırır. Ancak saman gibi yan ürünleri etkilemez. Yan ürünler hasat etmeyi düşünüyorsanız kendinden yüklemeli vagon kullanmanızı öneririm.

Patates üretimi büyümek için çok uygun bir seçimdir. Düşük satış fiyatları, yüksek verimleriyle kolayca tazmin edilir. Patates ve şeker pancarı m2 başına en yüksek geliri getiren ürünlerdir.

Mahsulleri yalnızca yüksek talep olduğunda satmaya çalışın; çok daha iyi fiyatlar alırsınız. Bazen bazı mahsullerin yüksek ilgi gördüğüne dair bir bildirim alacaksınız ve fiyatın 1.5 - 2 katı alacaksınız. Yalnızca özel olarak bir mahsulü saklıyorsanız nadir olduklarından satmayın. Bunun yerine yeni bir araç veya tarla alabileceğiniz zaman satmalısınız, böylelikle en hızlı şekilde büyürsünüz.

Oyunun ortalarında daha büyük makineler çok daha pahalıya mal olacağından büyüme oranınız yavaşlayacak. En hızlısı ve en pahalı olmayan traktörleri satın alın. Üretim süresi uzun olacağından yalnızca ürüne yüksek talep olduğunda satın. Yavaş traktörleriniz veya küçük vagonlarınız varsa yüksek talep zamanıda ürünlerinizin yalnızca yarısını satabilirsiniz ve çok fazla gelir kaybedersiniz.

Oyunun sonlarında gübre de ürettebildiğiniz için en karlı mahsul saman. Ancak biyogaz tesisi dolana kadar üretilebilirsiniz. Biyogaz dolana kadar saman üretebilir, geri kalan zamanda kanola üretebilirsiniz çünkü kanola alan başına çok yüksek bir gelire sahip.