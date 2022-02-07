Farming USA APK, en iyi çiftlik oyunlarından Farming Simulator'a benzerliğiyle dikkat çeken Android simülasyon oyunu. Tarim simülatörü oynaması ücretsiz!

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farming USA APK Android oyunu, mobildeki en iyi çiftlik simülasyon oyunu Farming Simulator benzeri oynanışınıyla öne çıkıyor. Açık dünyada traktör sürmekten çiftlik kura ve yönetmeye çeşitli ve ilginç oynanışa sahip olan Farming USA, çiftlik oyunları oynamaktan keyif alanlara tavsiyemizdir.

Farming USA APK İndir

Farming USA, Android Google Play’deki en iyi çiftlik simülatör oyunlarından biri. Gerçekçi 3 boyutlu dünyada kendi çiftliğinizin sorumluluğunu üstlenmenize izin veren bir çiftçilik simülatörü.

Çiftliğinizi dolaşacak ve traktörler, biçerdöverler, kamyonlar, tırlar ve daha fazlasını süreceksiniz. Mahsuller ekecek, büyütecek, hasat edecek, inekler, domuzlar, koyunlar, atlar ve diğer hayvanları besleyip büyüteceksiniz.

Farming USA APK Android Oyunu Özellikleri

Güzel tasarlanmış ekonomi sistemi

Sığır yetiriciliği, bahçıvanlık, mahsul ekimi

20’nin üzerinde Amerika üretimi tarım makinesi

4 büyük oyun dünyası

Gerçek bir Amerikan tarım simülatörü Farming USA, iyi tasarlanmış ekonomi sistemine sahip. Hayvan yetiştiriciliği, bahçe işleri, mahsul ekimi ve daha birçok işiniz var. 20’den fazla Amerikan tarım makinesini kullanıyorsunuz. 4 büyük oyun dünyası içeren oyunun orijinal sürümünde traktörler, biçerdöverler, römorklar, kamyonlar, ekiciler, kültivatörler vb. dahil 30’dan fazla tarım aracı mevcut.

Farming USA 3 APK

Farming USA, Google Play Store üzerinden Android telefonlara indirilebilmektedir. Farming Simulator oyununa benzerliğiyle mobil çiftlik kurma ve yönetme üzerine simülasyon oyunları severlerin dikkatini çeken Farming USA 1 ve devam oyunu Farming USA 2 hala indirilebiliyor ancak Farming USA 3 yok.

Geliştiricisinin açıklamasına göre, yaşam değişiklikleri nedeniyle Farming USA 3 geliştirilme aşamasında bırakılmış. Farming USA 2 güncellemeleri verilmeye devam ediliyor. Farming USA ücretli bir oyun ancak yukarıdaki Farming USA APK indir butonuna dokunarak ücretsiz sürümünü Android telefonunuza yükleyip oynayabilirsiniz.