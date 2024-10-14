Fight School Simulator, dövüş okulu sahibi olduğunuz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Öğrencilerinize dövüş eğitimi verdiğiniz Fight School Simulator oyununda, kendi okulunuzu kurun ve öğrencilerinizi eğitin. Diğer simülasyon oyunlarında olduğu gibi Fight School Simulator'da da işletmenizi inşa edecek, dekore edecek ve kapılarınızı açacaksınız.

Eğitim için gerekli olan eşyalara oyunun ilk kısmında her ne kadar az sayıda sahip olsanız da, gitgide işletmenizi geliştirerek yeni eğitici eşyaların kilidini açabilirsiniz. Öğrencilerinizi sadece aletlerle değil, aynı zamanda siz de eğiteceksiniz. Onlarla dövüşün, hareketler öğretin ve diğer okullarla mücadele edin.

Fight School Simulator içerisinde aynı sizin okulunuz gibi birçok okul bulunmaktadır. Rakip okullarla mücadele edebilir, turnuvalara katılabilir ve çekirgelerinizin sayısını artırabilirsiniz.

Fight School Simulator İndir

İşletmenize önem verdiğiniz kadar öğrencilerin aidatına da önem vermelisiniz. Öğrencilerden aidatlarını toplayın, işletmenizi geliştirin ve kazancınızı yükseltin. Dövüş okulunuza musallat olan mafyalara ve hırsızlara da dikkat etmelisiniz. Onlarca farklı görevi yerine getirin ve şehrin karanlık güçlerine karşı mücadele verin.

Siz de Fight School Simulator indirin ve dövüşçülerinizi eğitebileceğiniz bir dövüş okulunun sahibi olun!

Fight School Simulator Sistem Gereksinimleri