File Box - File Manager
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.00 MB
- Üretici Crispy pancakes
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File Box - File Manager ile birlikte dosyalarınızı rahatça yönetip, depolama tasarrufu yapabilirsiniz.
Kolayca akıllı cihazınızdaki dosyaları kontrol edebildiğiniz File Box - File Manager, çeşitli özellikleri ile birlikte kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Akıllı telefonunuzun içerisindeki tüm fotoğrafları, videoları, klasörleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi kontrol edebildiğiniz bu uygulama, birçok dosya biçimini de tanıyabiliyor.
Kullandığınız son dosyaları ve boyutlarını görüntüleyin. Depolama alanınızda ne kadar alanınız kalmış olduğunu, depolama istatistiklerinizi ve görüntülemek istediğiniz tüm dosya başlıklarını görebiliyorsunuz. Ayrıca, uygulama içerisinde müzik ve video açabiliyorsunuz.
File Box - File Manager İndir
Aradığınız dosyaları kolayca bulmak adına, arama kutusunu kullanabilirsiniz. Depolama alanınızı açmak ve tasarruf etmek için, dosyalarınızı sıkıştırabilir ve alanınızı genişletebilirsiniz. File Box, aynı zamanda birçok dosyayı yönetmenize olanak tanıyor. Yeni klasör açıp, isim verebilirsiniz. Bu sayede, istediğiniz özel şeylerinizi bir arada tutabilirsiniz.
Dosyalarınızı kolayca yönetmeye yarayan File Box'da, başkalarıyla kolayca dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte, işinizi kolaylaştıracak iyi bir uygulama olan File Box - File Manager'ı indirip, telefonunuzu yönetebilirsiniz.
Android Dosya Gizleme Nasıl Yapılır?
Android dosya gizleme işlemi yapmak isteyen kullanıcılar hangi adımları uygulamalıdır? Bu yazıda akıllı telefon ya da tablette yer alan dosyaları nasıl gizleyebileceğinizi öğreneceksiniz.
File Box - File Manager Özellikleri
- En son kullandığınız dosyalara bakın.
- Depolama istatistiklerinizi görüntüleyin ve klasörlerinizi yönetin.
- Aradığınız dosyayı kolayca bulmak için, arama kutucuğunu kullanın.
- Aynı anda birçok dosyayı yönetin.
- Depolama alanınızdan tasarruf etmek adına, klasörlerinizi sıkıştırın.
- Birden çok dosya biçimini tanımasıyla beraber, her şeyi görme şansı yakalayın.