File Box - File Manager ile birlikte dosyalarınızı rahatça yönetip, depolama tasarrufu yapabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kolayca akıllı cihazınızdaki dosyaları kontrol edebildiğiniz File Box - File Manager, çeşitli özellikleri ile birlikte kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Akıllı telefonunuzun içerisindeki tüm fotoğrafları, videoları, klasörleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi kontrol edebildiğiniz bu uygulama, birçok dosya biçimini de tanıyabiliyor.

Kullandığınız son dosyaları ve boyutlarını görüntüleyin. Depolama alanınızda ne kadar alanınız kalmış olduğunu, depolama istatistiklerinizi ve görüntülemek istediğiniz tüm dosya başlıklarını görebiliyorsunuz. Ayrıca, uygulama içerisinde müzik ve video açabiliyorsunuz.

File Box - File Manager İndir

Aradığınız dosyaları kolayca bulmak adına, arama kutusunu kullanabilirsiniz. Depolama alanınızı açmak ve tasarruf etmek için, dosyalarınızı sıkıştırabilir ve alanınızı genişletebilirsiniz. File Box, aynı zamanda birçok dosyayı yönetmenize olanak tanıyor. Yeni klasör açıp, isim verebilirsiniz. Bu sayede, istediğiniz özel şeylerinizi bir arada tutabilirsiniz.

Dosyalarınızı kolayca yönetmeye yarayan File Box'da, başkalarıyla kolayca dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte, işinizi kolaylaştıracak iyi bir uygulama olan File Box - File Manager'ı indirip, telefonunuzu yönetebilirsiniz.

File Box - File Manager Özellikleri