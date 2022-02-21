Fire Engine Simulator APK Android simülasyon oyununda birçok farklı itfaiye aracıyla yangınları söndürüyorsunuz. İtfaiye oyunu oynaması ücretsiz!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fire Engine Simulator APK, birçok farklı itfaiye aracını kullandığınız simülasyon oyunu. Android Google Play’de en çok indirilen itfaiye oyunlarından biri. 100MB altı boyutuyla telefonunuza hemen yükleyip oynayabileceğiniz itfaiye oyununda şehrin dört bir yanında çıkan yangınları tek başınıza söndürmeye çalışıyorsunuz.

Fire Engine Simulator APK İndir

Fire Engine Simulator adından da anlayacağınız üzere yangın söndürme araçlarını kullandığınız simülasyon tarzında bir Android oyunu.

Oyunda farklı birçok itfaiye aracı var. İtfaiye aracını nasıl süreceğinizi (otomatik ve manuel vites, eğerek direksiyonla veya sanal butonlarla) seçtikten sonra açık dünya haritasına giriş yapıyorsunuz. Haritadan şehrin hangi noktalarında sizden yardım istendiğini, ulaşmanız gereken noktaları rahatça görebiliyorsunuz. Ofisler, oteller, çeşitli binalar ve yerlerde çıkan yangınları olabildiğince hızlı söndürmeniz gerekiyor ancak bu işte tek başınızasınız.

Şehrin birkaç noktasında benzin alabildiğiniz ve su deponuzu doldurabildiğiniz istasyonlar mevcut. Kilometrelerce ötede çıkan yangınlara müdahale edebilmeniz için hem benzin deponuzun full hem de su deponuzun tam dolu olması gerek. Bu ikisini sürekli kontrol etmenizde fayda var. Soldaki GPS’den olay yerine ne kadar yaklaştığınızı anlayabilirsiniz.

Yangınları söndürmek, itfaiye aracınızı özelleştirmek ve yükseltmek veya yeni bir itfaiye aracı almak için kullanabildiğiniz para kazandırıyor. Söndürülecek birçok farklı yangın var. Gece gündüz demeden insanlara yardım ediyorsunuz.