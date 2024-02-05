Akıllı telefonlarınızda balık tutma keyfi yaşayacağınız Fishing Planet APK, muhteşem grafikleri ve oyun fiziğiyle birlikte karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fishing Planet APK, balıkçılığa ilginiz varsa tercih edebileceğiniz son derece gerçekçi bir simülasyon oyunudur. İçerisinde 100’den fazla çeşit balık bulundurmasıyla size son derece gerçekçi bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Fishing planet, oynaması ücretsiz bir Android oyundur.

Balık türü çeşitliliğine ek olarak birden fazla konuma, arazilere, çeşitli iklim koşullarına ve bitki örtüsüne sahip 17 doğal su yolu bulundurur. Bu çeşitliliğiyle, her türlü arazide ve mevsim koşulunda balıkçılık yapmanız mümkündür. Yağmurda veya siste bile.

Kano veya 3 çeşitli motorlu tekne kullanarak başlayacağınız bu yolculukta mevsime göre su hızının değişmesi, suyun hareketlenip dalgalanması, havadaki rüzgara kadar hepsi size eşsiz bir gerçeklik deneyimi yaşatmak için tasarlanmıştır. Oyunda çok oyunculu oynama ve puan tablosu sistemi de vardır, dilerseniz arkadaşlarınızla da eğlenerek oynayabilirsiniz.

Fishing Planet APK İndir

Eşsiz grafiklere ve gerçekçi oyun fiziğine sahip olan Fishing Planet, oyunculara aşırı gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca istediğiniz bazı lokasyonlara anında giderek, balık tutma keyfinize anında devam edebilirsiniz.

Bir balıkçılık simülasyonunda aranan her şeye sahip olan Fishing Planet APK'yı indirin ve mükemmel oyun fiziği sayesinde keyifli bir deneyim yaşayın.

Fishing Planet Oyunu Öne Çıkan Özellikleri