FLO Ayakkabı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 981
- DOSYA BOYUTU 2.2 MB
- Üretici Myra New Media
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FLO Ayakkabı uygulaması ile onlarca ünlü markanın birbirinden şık ayakkabılarını inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.
Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazaları zinciri FLO’nun resmi Android uygulamasıdır. Ücretsiz uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize yükleyerek tüm FLO mağazalarında sunulan ürünlere göz atabilir ve satın alabilirsiniz.
Yeni bir ayakkabı almayı düşünüyorsunuz ve fazla sayıda çeşit bulundurduğundan tercihinizi FLO’dan yana kullanacaksınız. Yakınınızdaki FLO mağazasına gittiniz ancak beğendiğiniz model mağazada yok. Bu durumda başka bir FLO mağazasına gitmekten başka çareniz olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer bir Android telefon veya tablet sahibi iseniz FLO Ayakkabı uygulamasını cihazınıza indirerek tek bir mağazada bulamayacağınız kadar çok çeşide zahmetsizce ulaşabilirsiniz.
FLO Ayakkabı uygulaması mağazalarda arayıp da bulamadığınız farklı model ve koleksiyonları bir araya getiriyor. Onlarca markanın yüzlerce çeşit ayakkabısı arasından dilediğiniz seçip anında satın alabilirsiniz. Eğer satın aldığınız ürün 50 TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahipse o ürün evinize kadar ücretsiz olarak gönderiliyor.
FLO Ayakkabı uygulamasında birbirinden şık ayakkabıların yanı sıra kemer, saat, şal, ve daha pek çok aksesuar da satışa sunuluyor.
FLO Ayakkabı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 115
- DOSYA BOYUTU 7.2 MB
- Üretici Myra New Media
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FLO Ayakkabı iPhone uygulamasında çok sayıda ünlü markanın ayakkabı ve aksesuarları yer almaktadır.
Türkiye genelinde 100’ün üzerinde mağazasında her yaş grubuna ve tarza hitap eden binlerce ürün çeşidini bulunduran FLO, artık iPhone’unuzda. Alışveriş yapmak istiyor ancak alışveriş merkezlerine gidecek kadar zaman bulamıyorsanız FLO’nun iPhone uygulamasını indirerek oturduğunuz yerden tüm FLO mağazalarına gezebilirsiniz.
Türkiye’de ayakkabı mağazası denilince akla gelen ilk isimlerden olan FLO’nun resmi iPhone uygulamasında tek bir mağazada bulamayacağınız kadar ürün sergileniyor. Dilediğinizi favorilerinize ekleyin, dilediğinizi paylaşın, dilediğinizi sepetinize ekleyin. İster eşiniz, ister çocuğunuz, isterseniz de kendiniz için onlarca ünlü markanın en yeni ürünleri bu uygulamada.
FLO Ayakkabı uygulaması modern ve kullanımı basit arayüz ile karşımıza çıkıyor. Ana sayfadan fırsatlarını takip edebilir, kategorilerden ve arama bölümünden satın almak istediğiniz ürüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Alışverişinizi tamamladığınızda siparişlerinizin durumunu uygulamadan ayrılmadan takip edebilirsiniz.
FLO’da en yeni ürünlerin yanı sıra sezon sonu ürünlerin toplandığı outlet bölümü de bulunuyor. Bu bölümde fazla ürün bulunmasa da ünlü markaların ürünlerine denk gelebilir ve çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.