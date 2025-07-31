FLO Ayakkabı uygulaması ile onlarca ünlü markanın birbirinden şık ayakkabılarını inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazaları zinciri FLO’nun resmi Android uygulamasıdır. Ücretsiz uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize yükleyerek tüm FLO mağazalarında sunulan ürünlere göz atabilir ve satın alabilirsiniz.

Yeni bir ayakkabı almayı düşünüyorsunuz ve fazla sayıda çeşit bulundurduğundan tercihinizi FLO’dan yana kullanacaksınız. Yakınınızdaki FLO mağazasına gittiniz ancak beğendiğiniz model mağazada yok. Bu durumda başka bir FLO mağazasına gitmekten başka çareniz olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer bir Android telefon veya tablet sahibi iseniz FLO Ayakkabı uygulamasını cihazınıza indirerek tek bir mağazada bulamayacağınız kadar çok çeşide zahmetsizce ulaşabilirsiniz.

FLO Ayakkabı uygulaması mağazalarda arayıp da bulamadığınız farklı model ve koleksiyonları bir araya getiriyor. Onlarca markanın yüzlerce çeşit ayakkabısı arasından dilediğiniz seçip anında satın alabilirsiniz. Eğer satın aldığınız ürün 50 TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahipse o ürün evinize kadar ücretsiz olarak gönderiliyor.

FLO Ayakkabı uygulamasında birbirinden şık ayakkabıların yanı sıra kemer, saat, şal, ve daha pek çok aksesuar da satışa sunuluyor.