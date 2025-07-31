FLO Ayakkabı Ekran Görüntüleri - 1
FLO Ayakkabı Ekran Görüntüleri - 2
FLO Ayakkabı Ekran Görüntüleri - 3
FLO Ayakkabı

FLO Ayakkabı

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 981
  • DOSYA BOYUTU 2.2 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Myra New Media
  • İndir

FLO Ayakkabı uygulaması ile onlarca ünlü markanın birbirinden şık ayakkabılarını inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazaları zinciri FLO’nun resmi Android uygulamasıdır. Ücretsiz uygulamayı akıllı telefon ve tabletinize yükleyerek tüm FLO mağazalarında sunulan ürünlere göz atabilir ve satın alabilirsiniz.

Yeni bir ayakkabı almayı düşünüyorsunuz ve fazla sayıda çeşit bulundurduğundan tercihinizi FLO’dan yana kullanacaksınız. Yakınınızdaki FLO mağazasına gittiniz ancak beğendiğiniz model mağazada yok. Bu durumda başka bir FLO mağazasına gitmekten başka çareniz olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer bir Android telefon veya tablet sahibi iseniz FLO Ayakkabı uygulamasını cihazınıza indirerek tek bir mağazada bulamayacağınız kadar çok çeşide zahmetsizce ulaşabilirsiniz.

FLO Ayakkabı uygulaması mağazalarda arayıp da bulamadığınız farklı model ve koleksiyonları bir araya getiriyor. Onlarca markanın yüzlerce çeşit ayakkabısı arasından dilediğiniz seçip anında satın alabilirsiniz. Eğer satın aldığınız ürün 50 TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahipse o ürün evinize kadar ücretsiz olarak gönderiliyor.

FLO Ayakkabı uygulamasında birbirinden şık ayakkabıların yanı sıra kemer, saat, şal, ve daha pek çok aksesuar da satışa sunuluyor.