Hayatta kalma temasına sahip olan Floodland, 15 Kasım'da bilgisayar oyuncularına sunulacak.

Doğukan Çağlakpınar - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma temasına sahip olarak bilgisayar platformu için geliştirilen Floodland'ın çıkış tarihi yaklaşmaya başladı. Dice Legacy, Road 95, Siege Survival gibi dünyaca ünlü oyunların yayıncısı olarak bilinen Ravenscourt, yepyeni hayatta kalma oyunu olan Floodland'ı oyuncular ile buluşturmaya hazırlanıyor. Steam üzerinde çıkış tarihi 15 Kasım 2022 olarak duyurulan Floodland, oyunculara hayatta kalma temalı bir oynanış sunacak. Yapım içerisinde iklim değişikliğinden dolayı yok olan bir dünya yer alacak. Oyuncular hayat belirtisinin olmadığı bu dünya da keşfedilebilir pek çok içeriği de araştıracaklar. Yapımda ilerledikçe oyuncular yeni canlılar bulacak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanların kültürel çatışmasını engellemeye çalışacaklar.

Floodland Özellikleri

Hikaye bazlı oynanış,

Hayatta kalma modu,

Keşfedilebilir bir düzine içerik,

Gece ve gündüz döngüsü,

Çeşitli görevler,

Başarımlar,

Farklı haritalar,

Hayatta kalan bir grup insan ile kendi kolonilerini kurmaya çalışacak olan oyuncular, adeta insanlığın son umudu olacaklar.Oyun içerisinde yok olmuş bir dünya da sınırlı kaynakları kullanarak hem kolonisini hem de kendini hayatta tutmaya çalışacak olan oyuncular, beslenme ihtiyacı için çözümler üretecek, kalacak yer için barınaklar inşa edecek ve gece gündüz eşliğinde görevleri başarmaya çalışacaklar. İnsanlığın kaderini değiştirmeye çalışacak olan oyuncular, topluluğu yönetecek, iş takibi yapacak ve hayatta kalabilmek için her yolu deneyecekler. Yükselen deniz seviyesi oyun içerisindeki kıyı bölgelerini yutarken, insan ırkının da hayatta kalması günden güne zorlaşmaya başladı. Farklı haritaların, farklı olayların yaşandığı Floodland evreninde, hiç bir şey yolunda gitmeyecek.

Gerilim dolu bir dünyaya ev sahipliği yapacak olan oyun, oynanış atmosferi ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunacak.

Floodland İndir

Çıkış gününe aylar kalan Floodland Steam üzerinde sergilenmeye devam edilirken henüz fiyat etiketi oyuncular ile paylaşılmadı. Türkçe dil desteğinin de yer almadığı oyunda zengin bir içerik ve çeşitli görevler yer alıyor. Floodland, 15 Kasım 2022'de Steam üzerinde görücüye çıkacak.