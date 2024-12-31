Futbolcunun hayatını kontrol edeceğiniz Football Life Simulator, sıfırdan başlayarak zirveye doğru ilerlediğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir futbolcunun hayatını simüle edebileceğiniz Football Life Simulator, 2025 yılında çıkış yapacak. Futbolcunun sadece saha içerisindeki anlarını değil, aynı zamanda normal hayatındaki hallerini de simüle edeceksiniz. Son zamanlarda çoğalan simülasyon oyunları, gitgide türlerini artırmakta ve oyun piyasasındaki yerini korumaktadır. Football Life Simulator oyunu da diğer oyunlara benzer bir yapıdadır.

Antrenmanlar yapın, maçlara çıkın ve kazandığınız parayı harcayın. Hayatınızı lüks yaşarken, ilişki yapabilir ve kendi ekonominizi yönetebilirsiniz. Ludu Arts tarafından geliştirilen oyun, mini oyunları da içerisinde barındırmaktadır.

Football Life Simulator İndir

Futbol antrenmanlarının yanı sıra spor salonlarına gidin ve ağırlıklarla çalışın. Koşu bandında koşun, ağırlık kaldırın ve gücünüzü artırarak diğer rakiplerinize karşı meydan okuyun.

Kariyer çalışmalarınızı yaptıktan sonra akşamları barlara gidebilir ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Aslında Football Life Simulator oyunu, yaşam simülatörünün futbol temalı halidir diyebiliriz. Futbol kariyerinin yanı sıra tamamen hayatınızı yaşayacaksınız.

Siz de Football Life Simulator indirin ve bir futbolcunun kariyerine sıfırdan başlayarak zirveye doğru adım atın!

Football Life Simulator Sistem Gereksinimleri