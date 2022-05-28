Free Screen Recorder ile Windows bilgisayarınızın ekranını videoya çekebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılara ekran kaydetme fırsatı veren Free Screen Recorder indir Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlandı. Microsoft Store üzerinde yer alan ve Windows kullanıcılarına sunulan Free Screen Recorder basit ve kullanışlı yapısı ile kullanıcılara bilgisayarlarının ekranını videoya çekme kolaylığı sunuyor. Sınırsız ekran kayıt süresi ile saatlerce ekranı görüntüye aldıran uygulama, kullanımı kolay kontrollere sahip. Çekilen videoları anında kaydetme fırsatı veren ücretsiz yardımcı araç, çok fonksiyonlu ekran kaydedici olarak adından söz ettiriyor. İngilizce dil desteğine sahip olan Free Screen Recorder bünyesinde filigran bulundurmuyor.

Free Screen Recorder Özellikleri

Sınırsız ekran kayıt süresi,

Kolay kontroller,

Mikrofon ve sistem ses kaydedici,

Web kamerası ile kayıt,

İngilizce dil desteği,

Filigransız,

Tarayıcı kaydedici,

Sade bir tasarıma sahip olan Free Screen Recorder light bir tema ile piyasaya sürüldü. Ücretsiz olarak yayınlanan başarılı uygulama günümüzde Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Sınırsız kayıt özelliği ile günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olan yapım sayesinde hem bilgisayarınızın ekranını hem de sesinizi kayıt altına alabileceksiniz. Tarayıcıda açılan sekmeleri de kayıt altına alabilen uygulama, kolay kontrolleri sayesinde tüm kullanıcılara işlevsel bir yapı sunuyor.

Filigransız bir kullanım sunan uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılıyor. Kullanıcılara Web kamerası ile görüntülerini de kaydetme fırsatı veren ücretsiz kayıt programı, tarayıcı desteği ile kullanıcılara pek çok işlevselliği sunuyor.

Free Screen Recorder İndir

Microsoft Store üzerinde lansmana çıkan Free Screen Recorder ücretsiz yapısı ile geniş kullanıcı kitlelerine ulaşmaya devam ediyor. Pratik bir yapıya sahip olan uygulama günümüzde düzenli olarak da güncellemeler alıyor. Uygulamayı hemen indirip ekran videoları çekmeye başlayabilirsiniz.