İnternet tarayınızda saatlerce aramaktan vazgeçin, Game Downloader sayesinde 200'den fazla oyuna kategorisine kadar ulaşmak mümkün.

Alper Çetiner - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Game Downloader açık kaynaklı ve portatif bir download istemcisi. Bünyesinde barındırmış olduğu kütüphane sayesinde 200’den fazla oyuna bu uygulama ile ulaşmanız mümkün. Bu arada oyun listesinin sürekli güncellendiğini eklemeyi de unutmayalım. Oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen Game Downloader, açık kaynak kodlu yapısı ile oldukça güvenilir bir hizmet sunuyor. Geniş bir oyun kütüphanesine sahip olan Game Downloader, birbirinden farklı oyunları indirip oynamak için özel bir araç olarak ifade ediliyor. İndirme istemcisi olarak karşımıza çıkan uygulama oldukça basit bir kullanıma sahiptir.

Game Downloader Özellikleri

Geniş bir oyun kütüphanesi,

Tek tıkla indir,

İngilizce dil desteği,

Hızlı ve pratik,

Windows platformuyla uyumlu,

Game Downloader ile yapmanız gereken şey çok basit. Dilediğiniz bir oyun kategorisine geldikten sonra size sunulan listeden seçiminizi yapar yapmaz oyunun inmesini bekliyorsunuz. Bunun haricinde katlanmanız gereken başka bir zahmet yok. Böylece tarayıcınızla saatlerinizi harcamadan dilediğiniz oyuna ulaşmanız mümkün.

Menüsünü kişiselleştirebileceğiniz Game Downloader, size uyum sağlayıp daha kullanıcı dostu bir forma da bürünüyor. Eğer bilgisayarnızın başında oturup ne oynayacağınıza karar veremiyorsanız Game Downloader aradığınız uygulama olabilir.

Game Downloader İndir

Windows platformunda yayınlanan Game Downloader ile dilediğiniz oyuna ulaşabilecek, eğlenceli anların tadını çıkarabileceksiniz. Oyunları ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirecek, farklı kategorilerdeki oyunlardan faydalanabileceksiniz. İstemciyi hemen indirip oyunların tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.