Efsanevi bir gangster olmaya hazırsanız Gangster Crime: Rope Hero City indirerek, şehrin sokaklarını ele geçirebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gangster Crime: Rope Hero City, efsanevi bir gangster simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Android telefonunuzda ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz Gangster Crime: Rope Hero City'de, kendinizi aksiyondan aksiyona koşarken bulabilirsiniz. Gerçekçi grafiklere sahip olan bu oyunda, suça dair her leyi bulabilirsiniz.

Özgür bir açık dünya oyunu olan Gangster Crime: Rope Hero City, ilgi çekici mafya görevleri ile beraber sizi tam anlamıyla suç mahalinin içine bırakır. Oynadıkça ve görevlerinizden puanlar kazandıkça, yeni silahlar veya eşyalar satın alabilirsiniz.

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İçersinde bulunduğunuz bu suç şehri, bazı karteller tarafından ele geçirilmiş durumdadır. Bunu kurtarmak sadece ve sadece sizin elinizdedir. Örümcek kahramanınız ile şehirde her istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Mükemmel animasyonları ve gerçekçi bir mekanik ile birlikte, oyundan kesinlikle keyif alacaksınız.

Aksiyon dolu Gangster Crime: Rope Hero City oyununda, farklı mafya görevleri ile oyununuza daha da keyif katabilirsiniz. Araba çalmak, paket teslim etmek, diğer mafyaları yenmek, binaları havaya uçurmak, mafya patronlarını öldürmek gibi daha birçok görevi içerisinde bulunduruyor.

Beyzbol sopası, saldırı tüfeği, el bombası, roketatar, süper yetenekler ve daha birçok çılgınca şey bulunuyor. Büyük gangster şehrinin yönetimini ele geçirmeye çalıştığınız bu oyunda hırsızlık yapın, para kazanın ve büyük mafya baronlarını etkisiz hale getirin. Siz de içinizdeki adrenalini atmak istiyorsanız Gangster Crime: Rope Hero City indirin ve bu gangster şehrinin yönetimini elinize alın.