Birbirinden farklı bulmacalara sahip olan Garden Affairs, Android platformunda yayınlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android platformu kullanıcıları için Google Play üzerinde lansmana çıkan Garden Affairs APK, ücretsiz olarak indirilip oynanıyor. Birbirinden farklı bulmacaların ve fantastik bir dünyanın yer aldığı oyunda, oyuncular birbirinden farklı zorluklara sahip bulmacaları çözerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Rengarenk içeriklere sahip olan oyunda, oyuncular bulmaca görevlerini başararak yapım içerisinde ilerleyecek, çeşitli diyaloglar ile karşılaşacaklar. Göz kamaştırıcı bir 3'lü eşleştirme oyunu olarak da adından söz ettiren mobil oyunda oyuncular bulmacaları çözerek kendilerine hayallerindeki evi tasarlayabilecekler.

Garden Affairs APK Özellikler

Oynaması ücretsiz,

Çeşitli zorluklara sahip bulmacalar,

Heyecan verici bir hikaye,

Sevimli evcil hayvanlar,

Yepyeni bölümler,

İlgi çekici karakterler,

Süprizler,

Oyunculara eşsiz bir ev dekore etme fırsatı veren Garden Affairs APK, bünyesinde çok sayıda farklı bulmaca türlerine ev sahipliği yapıyor. Rengarenk içeriklerine ek olarak oyunculara heyecan verici bir deneyim sunan yapım, dramatik bir hikayeye de ev sahipliği yapıyor. Aldığı güncellemeler ile sürekli yeni içerikler sunan oyun, sezonluk etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Ekstra özel ödüller ile oyuncuları bulmaca çözmeye teşvik eden Garden Affairs APK her seviyeden oyuncuya da hitap ediyor. Oyuncularına sürekli yeni seviyeleri deneyimleme fırsatı da veren oyun, eğlenceli yapısı ile her geçen gün oyuncu kitlesini artırmaya da devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam edilen Garden Affairs APK oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Garden Affairs APK İndir

Julian Technology International Pte. Ltd. Tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Garden Affairs APK, günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Oyunu hemen indirip çeşitli bulmacaları çözmeye başlayabilirsiniz.