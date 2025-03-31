Gas Station Manager
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- Üretici Glyde Games
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Gas Station Manager, 1 ila 4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz ve benzin istasyonunu yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.
Gas Station Manager, kendi benzin istasyonunuzu oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Glyde Games tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara bir benzin istasyonunu sıfırdan kurma, yönetme ve büyütme fırsatı sunmaktadır. Sadece işletme yönetimi değil, aynı zamanda pek çok detayla başa çıkmanız gerekecektir.
Tek oyunculu ve çok oyunculu olarak Gas Station Manager'ı oynayabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı üzere, oyunculara bir benzin istasyonunu yönetme fırsatı verir. Ancak bu sadece basit bir benzin alıp satma işinden çok daha fazlasıdır. 1 ila 4 oyuncuya kadar arkadaşlarınızı davet edin ve her işin ucundan biriniz tutarak, işletmenizi en yüksek yerlere getirin.
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Bir benzin istasyonunun her yönünü kontrol etmek zorundasınız. İstasyonun inşa edilmesinden bakımının yapılmasına, çalışanların işe alınmasından müşteri taleplerinin karşılanmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılan işlerin çoğunda söz sahibisiniz. Tüm kararları doğru verin ve istasyonun içindeki her detayı dikkatlice yönetin.
Benzin satışlarının yanı sıra aracın bakım ve onarımı, alışveriş yapan müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması, istasyonun temizliği ve tedarik zincirinin yönetimi gibi pek çok iş kolu da oyunculara sunulmaktadır. İşinizi düzgün yürütmek istiyorsanız, sadece çalışarak değil, aynı zamanda iyi davranarak da para kazanabilirsiniz.
Siz de Gas Station Manager indirin ve arkadaşlarınızla birlikte ortaklaşa benzin istasyonunun yönetimini ele alın!
Gas Station Manager Sistem Gereksinimleri
Gas Station Manager'ın sistem gereksinimleri, henüz daha bilinmemektedir. Lakin oyunun genel yapısına ve grafiklerine baktığımız zaman orta ve alt düzeydeki sistemlerde bile çalışması kuvvetle muhtemeldir.