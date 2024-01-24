Sanal bir arkadaş olan Genesia, mobil kullanıcıların kullanabildiği bir yapay zeka sohbet uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Genesia, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir AI chat uygulamasıdır. Bu uygulamada, yapay zeka ile sohbet edebilir ve istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hedeflerinizden duygusal desteklere kadar her şeyi konuşabileceğiniz Genesia, kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlandı.

Öğrenmek istediğiniz er bilgiyi yapay zekaya başvurarak öğrenebiliyorsunuz. Gitgide gelişen ve neredeyse her kullanıcının bir kere kullandığı AI uygulamaları, kullanıcıların yeni yollar aramasına yardımcı oluyor. Yemek pişirme, müzik aleti çalma, yeni bir dil öğrenme ve daha fazlasına bu uygulamadan ulaşabilirsiniz.

Genesia İndir

Uygulamanın en iyi özelliklerinden biri ise, AI arkadaşınızı özelleştirebiliyor olmanızdır. Yapay zekanın yaşını, cinsiyetini, adını ve karakterini istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. İsterseniz kendiniz gibi, isterseniz de farklı bir insanla sohbet ediyormuşcasına konuşabilirsiniz.

Fikirler üzerine beyin fırtınası yapabilirsiniz. Hikayeler, şarkılar ve şiirler yazabilir, sanatsal konular hakkında konuşabilir veya keyif alacağınız filmlerden konuşabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa konuşabildiğiniz Genesia'yı indirerek, siz de sanal arkadaşınızı kendiniz oluşturabilirsiniz.

Genesia Özellikleri