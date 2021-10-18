Getpad, internet sitesi açmanıza gerek kalmadan ücretsiz blog ve makale yazma ve okuma uygulaması.

Berk Demirci - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Getpad, yeni nesil yazarlık üzerine kurulmuş bir sosyal ağ platformudur. Kullanıcıların ücretsiz olarak kendi makale ve bloglarını yazabilmesine ve başkalarının makale ve bloglarını okuyabilmesine olanak sağlar. Bu sayede, ilgi duyduğunuz herhangi bir konuda kendi fikirlerinizi kaleme alabileceğiniz bir medya deneyimi yaşabilirsiniz. Eğer ücretsiz blog ve makale yazma uygulaması arıyorsanız, Getpad tam da size göre olabilir.

Getpad İndir

Android cihazlarınızda ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabileceğiniz Getpad, bir dakikalık kısa bir kayıt işleminin ardından kendi ilgi alanınıza bağlı olarak blog, makale ve düşüncelerinizi yazabilmenize ve platformlardaki diğer kullanıcılarla paylaşabilmenize olanak sunan bir sosyal ağ platformu olarak öne çıkıyor.

Uygulamayı hemen kullanmak için Getpad İndir butonuna basarak uygulamayı cihazınıza yükleyebilir, birkaç dakikalık kısa bir kayıt işleminin ardından tamamen ücretsiz bir şekilde bloglarınızı, makalelerinizi ve düşüncelerinizi paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Getpad Özellikleri

Tamamen yazarlık üzerine kurulu olan sosyal medya ağı yapısı sayesinde bu alana ilgi duyan kullanıcılardan oluşan Getpad, özgürce blog, makale ve düşünce paylaşmanıza imkan sağlar. Yayınladığı içerikleri beğendiğiniz kullanıcıları takip etmeniz mümkün olduğu gibi, yayınladığınız içerikleri beğenen kullanıcılar da sizi takip edebilir.

Bu sayede kişisel araştırmalarınızı, deneyimlerini ve düşüncelerinizi yayınlamanıza fırsat sunan uygulama, bu içeriklerinizi binlerce kullanıcıya ulaştırabilmenizi sağlar. Ayrıca hem akıllı telefonunuzda hem de tabletinizde tamamen uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz.