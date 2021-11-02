GitMind
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 80.00 MB
- Üretici Apowersoft Limited
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GitMind, bilgisayar, mobil, web üzerinden zihin haritası oluşturmanıza imkan tanıyan ücretsiz bir programdır.
GitMind, PC ve mobil cihazlar için kullanılabilen ücretsiz, tam özellikli bir zihin haritalama ve beyin fırtınası programı. Zihin haritası oluşturma programı, çapraz platform desteğiyle tüm cihazlar arasında senkronize çalışır.
GitMind İndir
Güvenilir zihin haritalama yazılımlarından GitMind, çeşitlendirilmiş temaları ve düzeni ile kullanıcıların zihin haritalarını, kuruluş çizelgelerini, mantık yapısı şemalarını, ağaç şemalarını, balık kılçığı diyagramlarını ve daha fazlasını hızlı şekilde çizmelerine imkan tanır. Bu araç ayrıca zihin haritalarınızı dilediğiniz kadar kişiyle paylaşmanıza ve üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanır. Oluşturduğunuz zihin haritaları bulutta saklanır ve kaydedilir; Windows / Mac bilgisayarınız, Android telefonunuz / iPhone’unuz, web tarayıcınız, her yerden erişebilirsiniz.
Ücretsiz online zihin haritası oluşturma ve beyin fırtınası yapma programı GitMind, kavram haritalama, proje planlama ve diğer yaratıcı görevler için tasarlanmıştır. 100’den fazla ücretsiz zihin haritası örneği içeren GitMind’ın öne çıkan özellikleri:
- Çoklu platform: Windows, Mac, Linux, iOS ve Android için kullanılabilir. Kaydedin ve cihazlarınız arasında senkronize edin.
- Zihin haritası stili: Simgeler, resimler ve renkler ile haritanızı kişiselleştirin ve görselleştirin. Karmaşık fikirleri kolayca planlayın.
- Yaygın kullanım alanı: Beyin fırtınası, not alma, proje planlama, fikir yönetimi ve diğer yaratıcı görevler için GitMind’ı kullanın.
- İçe ve dışa aktarın: Zihin haritalarınızı resim, PDF ve başka formatlarda içe ve dışa aktarın. Fikirlerinizi herkesle online paylaşın.
- Takım işbirliği: Takım içerisinde online gerçek zamanlı işbirliği, zihin haritalamayı daha kolaylaştırır, nerede olduğunuzun önemi yoktur.
- Anahat modu: Anahat okunabilir ve zihin haritası düzenlemek için faydalıdır. Anahat ve zihin haritası arasında tek tıkla geçiş yapabilirsiniz.
GitMind Nasıl Kullanılır?
Klasör oluşturma - “My mindmap”e gidin, boş bir alana sağ tıklayarak “New folder”ı seçin. Yeni bir klasör oluşturduktan sonra ihtiyacınıza göre yeniden adlandırabilir, kopyalayabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.
Zihin haritası oluşturma - Boş bir zihin haritası oluşturmak için “New”a tıklayın veya boş bir alana sağ tıklayın.
Kısayolları kullanma - “Node Operation”, “Adjust Interface” ve “Edit” bölümlerinde kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz. Sağ alttaki soru işareti simgesine tıklayarak kısayol tuşlarını nasıl kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Node (Düğüm) ekleme ve silme- 3 şekilde düğüm ekleyebilirsiniz. Birincisi; Önce bir düğüm seçin, ardından alt düğümü yerleştirmek için “Tab” tuşuna basın, kardeş düğümü eklemek için Enter tuşuna basın ve ana düğümü eklemek için Shift + Tab tuşlarına basın. İkincisi; Bir düğüm seçin ve ardından düğüm eklemek için gezinme çubuğunun üstündeki simgelere tıklayın. Üçüncüsü; Anahat moduna geçin ve düğüm eklemek için Enter’a, alt düğüm eklemek için Tab’a basın. Düğümü silmek için düğümü seçin ve ardından “Delete” tuşuna basın. Düğüme sağ tıklayıp Delete’i seçerek de bu işlemi yapabilirsiniz.
Çizgi ekleme: İki düğümü birbirine bağlamak için bir düğüm seçin ve sol araç çubuğundan “Relation line”a tıklayın. Diğer düğümü seçtikten sonra çizgi belirecektir. Konumunu ayarlamak için sarı çubukları sürükleyebilir, silmek için X’e tıklayabilirsiniz.
Tema değiştirme: Yeni boş bir harita oluşturduktan sonra varsayılan tema atanacaktır. Temayı değiştirmek için, sol araç çubuğundaki “Theme” simgesine tıklayın. “More”a tıklayarak daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz. Temalar hoşuna gitmediyse kendi temanızı oluşturabilirsiniz.
Sol araç çubuğunda “Style” bölümünden düğüm aralığı, arka plan rengi, çizgi, kenarlık, şekil vs. özelleştirebilirsiniz.
Düzen değiştirme - Yeni boş haritaya gidin, sol araç çubuğundan “Layout”a tıklayın. İhtiyacınıza göre (zihin haritası, mantık şeması, ağaç şeması, org şeması, kılçık) seçiminizi yapın.
Ek ekleme - Düğümü seçtikten sonra köprü, resim ve yorum ekleme veya kaldırma seçeneklerini görebilirsiniz. Resmin boyutunu ayarlamak için sürükleyip bırakabilirsiniz.
Anahat modu - Anahat modunda tüm haritayı düzenleyebilir, dışa aktarabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
- Düzenleme: Düğüm eklemek için Enter’a, alt düğüm eklemek için Tab’a basın.
- Word belgesi olarak aktarma: Anahattı Word belgesine aktarmak için “W” simgesine tıklayın.
- Düğümü yukarı/aşağı getirme: Anahat modu altında farenizle madde imlerini sürükleyip bırakın.
- Birlikte çalışma: GitMind, takımınızla birlikte zihin haritası oluşturma imkanı verir. Üst araç çubuğunda “Invite collaborators”a tıklayarak başkalarıyla ortak çalışabilirsiniz. Tüm yorumlar ve düzenlemeler senkronize edilir.
Kaydetme - Oluşturduğunuz zihin haritaları otomatik olarak buluta kaydedilir. İnternet bağlantınız iyi değilse, üst araç çubuğundan “Save”e tıklayarak elle de kaydedebilirsiniz.
Düzenleme geçmişi - Haritanızın geçmiş sürümünü geri yüklemek için, sağ tıklayarak “History Version”ı seçin. Harita adını girin ve ardından önizlemek ve geri yüklemek için bir sürüm seçin.
Paylaşma - Zihin haritalarınızı paylaşmak için sağ üst köşedeki “Share” butonuna tıklayın. Yeni açılır pencerede “Copy link” ardından Facebook, Twitter, Telegram seçimini yapın. Paylaşılan harita için parola ve bir zaman aralığı belirleyebilirsiniz. Ek olarak izin ayarlayabilirsiniz.
GitMind APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.00 MB
- Üretici Apowersoft Limited
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GitMind APK Android telefonlarda ücretsiz kullanılabilir zihin haritası oluşturma uygulaması.
GitMind, beyin fırtınası yapma, proje planlama, iş geliştirme ve diğer yaratıcı görevler için ücretsiz zihin haritası oluşturma uygulamasıdır. Zihin haritalama uygulaması, yüzlerce zihin haritası örneği içerir, oluşturduğunuz zihin haritalarını kullanıcılarla paylaşmanıza ve onlarla birlikte çalışmanıza olanak tanır.
GitMind APK İndir
GitMind, Android cihazlarda profesyonel görünümlü zihin haritaları çizmenizi sağlar. 100’den fazla yerleşik şablonla hızlı bir şekilde başlayabilir ve bağlantı aracılığıyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Öğrenci, öğretmen, tasarımcı, yazar veya başka biri olun, yaratıcılığınızı geliştirmenize ve ortak çalışmayı kolaylaştırmaya yardımcı olması için GitMind uygulamasını kullanabilirsiniz.
GitMind ne için kullanabilir? Beyin fırtınası, proje planlaması, not alma, bilgi yönetimi, fikir koleksiyonu, sunum hazırlığı, etkili toplantı kayıtları alma için GitMind’ı kullanabilirsiniz. GitMind Android uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- Sınırsız harita ve klasör
- Önceden tanımlanmış temaları uygulama
- Yerleşik 100’den fazla şablon
- Konu düzenleme ve silme
- Geri alma ve yinele
- Dalları genişletme ve daraltma
- Çoklu düzen (org şeması, kılçık, mantık şeması, ağaç şeması)
- Anahattı zihin haritasına geçirme
- URL aracılığıyla başkalarıyla paylaşma
- Sorunsuz senkronizasyon
GitMind Mobil Uygulama Nasıl Kullanılır?
Yeni bir zihin haritası oluşturmak için GitMind mobil uygulamasını açın, hesabınıza giriş yapın ve ana sayfa arayüzünde sağ alt köşedeki turuncu + butonuna dokunun.
Hesabınızdaki anahtar kelimelerle ilgili dosyaları hızlı bir şekilde aratmak için en üstteki arama çubuğuna dosya adını girin.
Dosyayı hızlı bir şekilde silmek için ana sayfada dosya adının arkasındaki … butonuna dokunun ve açılır kutucukta Delete’i seçin. Dosyaya ihtiyaç duyarsanız, geri getirmek için My’a dokunun ve Çöp Kutusuna gidin.
Dosyayı hızlı bir şekilde yeniden adlandırmak için ana sayfada dosya adının arkasındaki … butonuna dokunun ve açılır kutucukta Rename’i seçin.
Dosyayı hızlı bir şekilde paylaşmak için dosya adının arkasındaki … butonuna dokunun ve açılır kutucukta Share’i seçin.
Uygulamayı açın, Templates’e dokunun, beğendiğiniz şablonu seçin, açın ve şablonu kullanmak için sağ alt köşedeki Edit butonuna dokunun.
Dosyayı açın, ana temayı seçin, otomatik olarak Düzenle, kardeş düğüm, alt düğüm, biçimlendir, sil gibi bazı kayan butonlar açılır. Alt düğüm eklemek için Alt düğüm’e dokunun, düğüm eklemek için Kardeş düğüme dokunun.
Dosyayı açın, hedef düğümü seçin ve metni hızlı bir şekilde düzenlemek için Edit’e dokunun.
Hedef düğüme dokunun ve ardından kayan araç çubuğundaki yorum simgesine dokunun. Yayınladıktan sonra düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Dosyayı açın ve temayı hızlıca değiştirmek için sağ üst köşedeki değnek simgesine dokunun.
Dosyayı açın, sağ üst köşede açılır pencereyi açın ve anahat moduna girmek için Outline’a dokunun.
Okuma moduna geçmek için sağ üst köşede … butonuna dokunun. Okuma modunda zihin haritası düzenlenemez.
Hedef düğümü seçin ve sağ üst köşede … butonlarına dokunun. Ardından OCR butonuna basın. Fotoğraf çekebilir veya yerel fotoğraf albümlerinden yükleyebilirsiniz. Dil seçimi yapın ve metin yapısını ayarlayın veya doğrudan zihin haritasına kaydedin.
Dosyayı açın, sağ üst köşede açılır pencereyi açın ve dosyayı JPG ve PDF formatında kaydetmek için Export’a dokunun.