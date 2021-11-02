GitMind, bilgisayar, mobil, web üzerinden zihin haritası oluşturmanıza imkan tanıyan ücretsiz bir programdır.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GitMind, PC ve mobil cihazlar için kullanılabilen ücretsiz, tam özellikli bir zihin haritalama ve beyin fırtınası programı. Zihin haritası oluşturma programı, çapraz platform desteğiyle tüm cihazlar arasında senkronize çalışır.

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Güvenilir zihin haritalama yazılımlarından GitMind, çeşitlendirilmiş temaları ve düzeni ile kullanıcıların zihin haritalarını, kuruluş çizelgelerini, mantık yapısı şemalarını, ağaç şemalarını, balık kılçığı diyagramlarını ve daha fazlasını hızlı şekilde çizmelerine imkan tanır. Bu araç ayrıca zihin haritalarınızı dilediğiniz kadar kişiyle paylaşmanıza ve üzerinde birlikte çalışmanıza olanak tanır. Oluşturduğunuz zihin haritaları bulutta saklanır ve kaydedilir; Windows / Mac bilgisayarınız, Android telefonunuz / iPhone’unuz, web tarayıcınız, her yerden erişebilirsiniz.

Ücretsiz online zihin haritası oluşturma ve beyin fırtınası yapma programı GitMind, kavram haritalama, proje planlama ve diğer yaratıcı görevler için tasarlanmıştır. 100’den fazla ücretsiz zihin haritası örneği içeren GitMind’ın öne çıkan özellikleri:

Çoklu platform: Windows, Mac, Linux, iOS ve Android için kullanılabilir. Kaydedin ve cihazlarınız arasında senkronize edin.

Zihin haritası stili: Simgeler, resimler ve renkler ile haritanızı kişiselleştirin ve görselleştirin. Karmaşık fikirleri kolayca planlayın.

Yaygın kullanım alanı: Beyin fırtınası, not alma, proje planlama, fikir yönetimi ve diğer yaratıcı görevler için GitMind’ı kullanın.

İçe ve dışa aktarın: Zihin haritalarınızı resim, PDF ve başka formatlarda içe ve dışa aktarın. Fikirlerinizi herkesle online paylaşın.

Takım işbirliği: Takım içerisinde online gerçek zamanlı işbirliği, zihin haritalamayı daha kolaylaştırır, nerede olduğunuzun önemi yoktur.

Anahat modu: Anahat okunabilir ve zihin haritası düzenlemek için faydalıdır. Anahat ve zihin haritası arasında tek tıkla geçiş yapabilirsiniz.

GitMind Nasıl Kullanılır?

Klasör oluşturma - “My mindmap”e gidin, boş bir alana sağ tıklayarak “New folder”ı seçin. Yeni bir klasör oluşturduktan sonra ihtiyacınıza göre yeniden adlandırabilir, kopyalayabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.

Zihin haritası oluşturma - Boş bir zihin haritası oluşturmak için “New”a tıklayın veya boş bir alana sağ tıklayın.

Kısayolları kullanma - “Node Operation”, “Adjust Interface” ve “Edit” bölümlerinde kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz. Sağ alttaki soru işareti simgesine tıklayarak kısayol tuşlarını nasıl kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Node (Düğüm) ekleme ve silme- 3 şekilde düğüm ekleyebilirsiniz. Birincisi; Önce bir düğüm seçin, ardından alt düğümü yerleştirmek için “Tab” tuşuna basın, kardeş düğümü eklemek için Enter tuşuna basın ve ana düğümü eklemek için Shift + Tab tuşlarına basın. İkincisi; Bir düğüm seçin ve ardından düğüm eklemek için gezinme çubuğunun üstündeki simgelere tıklayın. Üçüncüsü; Anahat moduna geçin ve düğüm eklemek için Enter’a, alt düğüm eklemek için Tab’a basın. Düğümü silmek için düğümü seçin ve ardından “Delete” tuşuna basın. Düğüme sağ tıklayıp Delete’i seçerek de bu işlemi yapabilirsiniz.

Çizgi ekleme: İki düğümü birbirine bağlamak için bir düğüm seçin ve sol araç çubuğundan “Relation line”a tıklayın. Diğer düğümü seçtikten sonra çizgi belirecektir. Konumunu ayarlamak için sarı çubukları sürükleyebilir, silmek için X’e tıklayabilirsiniz.

Tema değiştirme: Yeni boş bir harita oluşturduktan sonra varsayılan tema atanacaktır. Temayı değiştirmek için, sol araç çubuğundaki “Theme” simgesine tıklayın. “More”a tıklayarak daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz. Temalar hoşuna gitmediyse kendi temanızı oluşturabilirsiniz.

Sol araç çubuğunda “Style” bölümünden düğüm aralığı, arka plan rengi, çizgi, kenarlık, şekil vs. özelleştirebilirsiniz.

Düzen değiştirme - Yeni boş haritaya gidin, sol araç çubuğundan “Layout”a tıklayın. İhtiyacınıza göre (zihin haritası, mantık şeması, ağaç şeması, org şeması, kılçık) seçiminizi yapın.

Ek ekleme - Düğümü seçtikten sonra köprü, resim ve yorum ekleme veya kaldırma seçeneklerini görebilirsiniz. Resmin boyutunu ayarlamak için sürükleyip bırakabilirsiniz.

Anahat modu - Anahat modunda tüm haritayı düzenleyebilir, dışa aktarabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Düzenleme: Düğüm eklemek için Enter’a, alt düğüm eklemek için Tab’a basın. Word belgesi olarak aktarma: Anahattı Word belgesine aktarmak için “W” simgesine tıklayın. Düğümü yukarı/aşağı getirme: Anahat modu altında farenizle madde imlerini sürükleyip bırakın. Birlikte çalışma: GitMind, takımınızla birlikte zihin haritası oluşturma imkanı verir. Üst araç çubuğunda “Invite collaborators”a tıklayarak başkalarıyla ortak çalışabilirsiniz. Tüm yorumlar ve düzenlemeler senkronize edilir.

Kaydetme - Oluşturduğunuz zihin haritaları otomatik olarak buluta kaydedilir. İnternet bağlantınız iyi değilse, üst araç çubuğundan “Save”e tıklayarak elle de kaydedebilirsiniz.

Düzenleme geçmişi - Haritanızın geçmiş sürümünü geri yüklemek için, sağ tıklayarak “History Version”ı seçin. Harita adını girin ve ardından önizlemek ve geri yüklemek için bir sürüm seçin.

Paylaşma - Zihin haritalarınızı paylaşmak için sağ üst köşedeki “Share” butonuna tıklayın. Yeni açılır pencerede “Copy link” ardından Facebook, Twitter, Telegram seçimini yapın. Paylaşılan harita için parola ve bir zaman aralığı belirleyebilirsiniz. Ek olarak izin ayarlayabilirsiniz.