Samsung Flow
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.49 MB
- Üretici Samsung Electronics Co., LTD.
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Samsung Flow, telefon, tablet ve PC arası dosya aktarımı, ekran paylaşımı, bildirim senkronizasyonunu sağlayan ücretsiz bir programdır.
Samsung Flow, cihazlarınız arasında sorunsuz ve güvenli bağlantı deneyimi sunan Windows 10 PC kullanıcılarına özel bir program. Yardımcı bir uygulama olarak tasarlanan araç, cihazlar arası dosya aktarımı (transferi) veya akıllı telefon veya tablete sık sık geçiş yapan herkes için kullanışlı olabilir.
Samsung Flow İndir
Akıllı telefonunuzu, tabletiniz veya PC’nizle doğrulayarak başlarsınız. Yardımcı uygulama olduğundan Android cihazınızda da uygulamanın (Samsung Flow) yüklü olması gerekir. Her iki uygulamanın da yüklü olması koşuluyla sağlanan şifre aracılığıyla cihazlarınızı eşleştirir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Cihazlar arasında her türlü dosyayı güvenli bağlantı üzerinden aktarmak için kullanışlı ve basit bir yöntem sunan Samsung Flow, herhangi bir şeyi Paylaş butonuna uzun basarak kolay bir şekilde diğer uygulamalarla paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca her seferinde telefonunuzu kontrol etmek zorunda kalmadan tüm bildirim geçmişini bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Geçmişteki bildirimlere tıkladığınızda tüm içeriği anında kontrol edebilirsiniz. Filtrelemeyle sizin için önemli bildirimleri anında görebilirsiniz. Smart View özelliğiyle telefon ekranını tablet veya bilgisayarda paylaşabilirsiniz.
- Galaxy cihazlarıyla güvenli erişim – Samsung Flow, bilgisayarınıza güvenli bir şekilde erişmenizi sağlar.
- Akıllı Görünüm – Samsung Flow Akıllı Görünüm özelliğiyle telefon ekranını tablet/bilgisayar üzerinden paylaşın.
- Aktarım – İçeriklerin ve aktivitenin farklı bir cihaza aktarılmasına imkan tanır.
- Bildirim senkronizasyonu – Akıllı telefonunuzdaki bildirimleri tablet/bilgisayardan kontrol edin ve mesajlara doğrudan yanıt verin.
- Otomatik Kablosuz Erişim Noktası bağlantısı – Mobil erişim noktası bağlantısını kolayca etkinleştirin.
Samsung Flow
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 233
- Üretici Samsung Electronics Co., LTD.
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Samsung Flow, Android mobil cihazlarınız arasında geçiş yaparak cihazlarınızı daha efektif ve verimli kullanmanızı sağlayan bir Android cihaz paylaşım uygulaması.
Samsung Flow, Android telefon ve tabletleriniz üzerinde yapacağınız aktivitelerinizi daha iyi kontrol ederek, istediğiniz işlemleri daha doğru cihaz üzerinde yapabilmenizi sağlayan ücretsiz bir Android cihaz paylaşım uygulaması.
Hem Android telefona hem de Android tablete sahipseniz, haber okumayı tabletiniz üzerinde ve navigasyon işlemleri telefonunuz üzerinde daha efektif olarak yapabiliyorsunuz. Bu işlemleri yapabilmeniz için size yardımcı olan uygulama, istediğiniz içerikleri cihazlarınız arasında transfer edebilmenizi sağlıyor.
Haber okumayı bir cihazınızdan diğerine kolayca transfer edebilmenizi sağlayan Samsung Flow, Samsung tarafından geliştirilen resmi ve ücretsiz bir uygulama. Fakat uygulama şu an için sadece Samsung Android cihazlar için kullanılabilir durumda. Uygulamayı yükleyebileceğiniz Samsung cihazlar aşağıdaki gibidir:
- Galaxy S5, S6 ve S6 Edge
- Galaxy Alpha
- Note 4 ve Note Edge
- Galaxy Tab S
Sadece cihaz paylaşımı değil aynı zamanda istediğiniz işlemleri saklayarak daha sonra ve doğru cihazı kullanarak yapmanızı sağlayan görev yöneticisi özelliği sayesinde, telefonunuzda denk geldiğiniz bir haberi, daha sonra tabletiniz üzerinde okumak istiyorsanız saklamanızı sağlıyor. Örneğin işe giderken telefonunuzda kontrol ettiğiniz haberleri, ofisinize gittiğinizde tabletinizi açarak okuyabilirsiniz.
Kısaca istediğiniz işlemleri farklı ve doğru cihazlar üzerinde daha konforlu bir şekilde yapabilmenizi sağlayan Samsung Flow, yukarıda yazılı olan Android cihaz sahipleri tarafından ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.