Samsung Flow, telefon, tablet ve PC arası dosya aktarımı, ekran paylaşımı, bildirim senkronizasyonunu sağlayan ücretsiz bir programdır.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Samsung Flow, cihazlarınız arasında sorunsuz ve güvenli bağlantı deneyimi sunan Windows 10 PC kullanıcılarına özel bir program. Yardımcı bir uygulama olarak tasarlanan araç, cihazlar arası dosya aktarımı (transferi) veya akıllı telefon veya tablete sık sık geçiş yapan herkes için kullanışlı olabilir.

Samsung Flow İndir

Akıllı telefonunuzu, tabletiniz veya PC’nizle doğrulayarak başlarsınız. Yardımcı uygulama olduğundan Android cihazınızda da uygulamanın (Samsung Flow) yüklü olması gerekir. Her iki uygulamanın da yüklü olması koşuluyla sağlanan şifre aracılığıyla cihazlarınızı eşleştirir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Cihazlar arasında her türlü dosyayı güvenli bağlantı üzerinden aktarmak için kullanışlı ve basit bir yöntem sunan Samsung Flow, herhangi bir şeyi Paylaş butonuna uzun basarak kolay bir şekilde diğer uygulamalarla paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca her seferinde telefonunuzu kontrol etmek zorunda kalmadan tüm bildirim geçmişini bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Geçmişteki bildirimlere tıkladığınızda tüm içeriği anında kontrol edebilirsiniz. Filtrelemeyle sizin için önemli bildirimleri anında görebilirsiniz. Smart View özelliğiyle telefon ekranını tablet veya bilgisayarda paylaşabilirsiniz.