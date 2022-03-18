glasses.com Android uygulaması yardımıyla binlerce gözlüğü ve güneş gözlüğünü 3 boyutlu sanal ortamda deneyebilirsiniz.

Can Çevrim - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

glasses.com Android uygulaması, kullanıcıların satın almak istedikleri gözlükleri veya güneş gözlüklerini 3 boyutlu sanal bir ortamda denemelerine olanak sağlayan ücretsiz bir gözlük deneme uygulamasıdır. Kullanıcılara oturdukları yerden sanal bir dünyaya götürerek gözlük deneme fırsatı veren başarılı uygulama, bu yönü ile alanında oldukça başarılı işlere imza atıyor. Hem Android hem de iOS platformunda kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edilen uygulama, akıllı telefonların yanı sıra tabletler üzerinde de kullanılabiliyor. Oturduğun yerden gözlük deneme fırsatı veren başarılı uygulama, 3 boyutlu içerikleri ile gerçekçi bir sanal dünyayı deneyimleme fırsatı verecek.

Akıllı telefon ve tabletinizin kamerası yardımıyla yüzünüzü her açıdan tarayarak yüzünüzü 3 boyutlu sanal bir ortama taşıyan uygulama yardımıyla, dünyaca ünlü markalara ait binlerce gözlüğün yüzünüzde nasıl duracağını görebilir ve çok daha kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz.

"Her gözlük çok güzel olabilir ama asıl önemli olan sizin yüzünüzde nasıl durduğudur" fikriyle yola çıkan uygulama kullanıcıların kendilerine en çok yakışan gözlüğü bulabilmeleri için geliştirilmiştir.

glasses.com APK İndir

Ad, cinsiyet, gözlük tipi, gözlük çeşidi, gözlük stili, gözlük markası gibi bilgileri tanımladıktan sonra, karşınıza gelen adımları takip ederek öncelikle yüzünüzü uygulamaya taratıyorsunuz. Ardından beğendiğiniz tüm gözlüklerin yüzünüzde nasıl duracağını her açıdan görme şansına sahip oluyorsunuz.

Favori gözlüklerinizi doğrudan Facebook ve Twitter üzerinde paylaşabilir ve hatta oluşturacağınız anketler sayesinde arkadaşlarınızın size hangi gözlüğü seçmeniz gerektiği konusunda yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.

glasses.com Özellikleri