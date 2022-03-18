glasses.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,610
- Üretici glasses.com
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glasses.com Android uygulaması yardımıyla binlerce gözlüğü ve güneş gözlüğünü 3 boyutlu sanal ortamda deneyebilirsiniz.
glasses.com Android uygulaması, kullanıcıların satın almak istedikleri gözlükleri veya güneş gözlüklerini 3 boyutlu sanal bir ortamda denemelerine olanak sağlayan ücretsiz bir gözlük deneme uygulamasıdır. Kullanıcılara oturdukları yerden sanal bir dünyaya götürerek gözlük deneme fırsatı veren başarılı uygulama, bu yönü ile alanında oldukça başarılı işlere imza atıyor. Hem Android hem de iOS platformunda kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edilen uygulama, akıllı telefonların yanı sıra tabletler üzerinde de kullanılabiliyor. Oturduğun yerden gözlük deneme fırsatı veren başarılı uygulama, 3 boyutlu içerikleri ile gerçekçi bir sanal dünyayı deneyimleme fırsatı verecek.
Akıllı telefon ve tabletinizin kamerası yardımıyla yüzünüzü her açıdan tarayarak yüzünüzü 3 boyutlu sanal bir ortama taşıyan uygulama yardımıyla, dünyaca ünlü markalara ait binlerce gözlüğün yüzünüzde nasıl duracağını görebilir ve çok daha kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz.
"Her gözlük çok güzel olabilir ama asıl önemli olan sizin yüzünüzde nasıl durduğudur" fikriyle yola çıkan uygulama kullanıcıların kendilerine en çok yakışan gözlüğü bulabilmeleri için geliştirilmiştir.
glasses.com APK İndir
Ad, cinsiyet, gözlük tipi, gözlük çeşidi, gözlük stili, gözlük markası gibi bilgileri tanımladıktan sonra, karşınıza gelen adımları takip ederek öncelikle yüzünüzü uygulamaya taratıyorsunuz. Ardından beğendiğiniz tüm gözlüklerin yüzünüzde nasıl duracağını her açıdan görme şansına sahip oluyorsunuz.
Favori gözlüklerinizi doğrudan Facebook ve Twitter üzerinde paylaşabilir ve hatta oluşturacağınız anketler sayesinde arkadaşlarınızın size hangi gözlüğü seçmeniz gerektiği konusunda yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.
glasses.com Özellikleri
- Yüzünüze ait işlenmiş binlerce kareyi 3 boyutlu modelleme üzerinde görüntüleyebilme
- Beğendiğiniz gözlüğü veya güneş gözlüğünü yüzünüzde her açıdan görebilme
- Gözlükleri yüzünüzde aşağı ve yukarı kaydırabilme
- Favori gözlüklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak hangisinin size daha çok yakıştığını sorabilme
- Uygulama üzerinden favori gözlüklerinizi doğrudan satın alabilme
- Dereceli gözlük lenslerini uygun fiyat etiketleriyle satın alabilme
glasses.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 580
- Üretici glasses.com
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glasses.com, iPhone kullanıcıları için geliştirilen sanal ortamda gözlük deneme uygulamasıdır.
glasses.com, iPhone kullanıcıları için hazırlanmış olan ve sanal ortamda kullanıcıların beğendikleri gözlükleri deneme imkanı sunan ücretsiz bir uygulamadır.
iPhone'unuzun kamerası yardımıyla yüzünüzü her açıdan tarayan ve 3 boyutlu sanal bir ortama aktaran uygulama, dünyanın önde gelen gözlük markalarına ait gözlükleri veya güneş gözlüklerini yüzünüzde görmenize olanak sağlar.
Kullanıcıların kendilerine en çok yakışan gözlüğü bulabilmeleri için mükemmel bir çözüm sunan glasses.com iPhone uygulaması, ayrıca birçok ekstra özelliği de kullanıcıların beğenisine sunmaktadır.
Uygulama içerisinde kendi istekleriniz doğrultusunda belirleyebileceğiniz farklı filtreler bulunmaktadır ve kendinize en çok yakışan gözlüğü bulabilmeniz konusunda sizlere yardımcı olacak adımlar da yer almaktadır.
Beğendiğiniz gözlükleri favori listenize ekleyebilir ve daha sonrasında beğenmiş olduğunuz gözlüklerle ilgili arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Hatta oluşturacağınız anketlerle arkadaşlarınızın size en çok yakışan gözlüğü seçmesini sağlayabilirsiniz.
Eğer yakın zamanda bir gözlük satın almayı düşünüyorsanız glasses.com uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyorum.
glasses.com Özellikleri:
- Yüzünüze ait işlenmiş binlerce kareyi 3 boyutlu modelleme üzerinde görüntüleyebilme
- Beğendiğiniz gözlüğü veya güneş gözlüğünü yüzünüzde her açıdan görebilme
- Gözlükleri yüzünüzde aşağı ve yukarı kaydırabilme
- Favori gözlüklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak hangisinin size daha çok yakıştığını sorabilme
- Uygulama üzerinden favori gözlüklerinizi doğrudan satın alabilme
- Dereceli gözlük lenslerini uygun fiyat etiketleriyle satın alabilme