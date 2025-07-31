Glovo APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 66
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici Glovoapp 23 SL
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Yemekten, markete, kişisel bakımdan, kuryeye ne isterseniz Glovo uygulaması ile hemen kapınızda.
Glovo APK, restoranlardan marketlere, pastanelerden kişisel bakım ürünleri satan yerlere her yerden sipariş verebildiğiniz bir Android uygulaması. Bulunduğunuz şehirdeki en iyi restoranlar, mağazalardan en iyi ürünler dakikalar içerisinde kapınıza kadar geliyor.
Yurt dışında birçok şehirde, Türkiye’de de İzmir, İstanbul ve Ankara’da hizmet veren popüler bir teslimat uygulaması Glovo. Diğer sipariş verme uygulamalarından farklı olarak sadece yeme - içme yerlerinden sipariş vermiyorsunuz. Kişisel bakım ürünlerine ihtiyaç duyduğunuzda, son dakika hediye almayı unuttuğunuz vakit de yardımınıza koşan, hatta istediğiniz şeyi sipariş verebildiğiniz bir uygulamadır.
Glovo APK İndir
Restoranlar, Kahve ve Tatlılar, Market, Ne İstersen, Hediye, Kişisel Bakım kategorileri arasından o anda ihtiyacınız olan şeyi bulup anında siparişinizi kredi kartıyla veriyorsunuz. Siparişiniz, size ya da istediğiniz bir kişiye dakikalar içinde teslim ediliyor. Siparişinizi canlı olarak da takip edebiliyorsunuz.
Siz de Glovo APK indirin ve yemekten market siparişlerine kadar her türlü işlemlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Glovo Uygulaması Özellikleri
- Online sipariş uygulaması
- 240.000'den fazla restoran
- Kullanıcı dostu arayüz
- Hızlı teslimat desteği
- 7/24 canlı destek
Glovo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4
- DOSYA BOYUTU 248.4 MB
- Üretici Glovoapp 23 SL
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Glovo uygulamasını indirin ve iOS cihazlarınızı kullanarak her yerden sipariş verin.
Glovo, yeme - içme ile sınırlı olmayan her yerden sipariş verebildiğiniz bir mobil uygulama. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20’den fazla ülkede, 100 şehirde hizmet veren Glovo, 16 milyonun üzerinde indirmeyle en çok indirilen sipariş verme uygulamalarından biri.
Apple’ın da 2016’nın En İyi iOS uygulamaları arasında yer verdiği ödüllü teslimat uygulaması ile hemen her şeyi sipariş verebiliyorsunuz.
Türkiye’de hizmet veren Glovo uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- 240.000’den fazla restoran, mağaza, market ile ortaklık
- McDonald’s, KFC, Papa John’s ve diğer büyük zincirlerden dağıtım
- Kolay kullanım ve sipariş verme
- Herhangi bir şeyi, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda sipariş verin.
- Teslimatınızı gerçek zamanlı olarak takip edin.
- Hızlı teslimat
Bulunduğunuz şehirdeki restoranlar, süper marketler, mağazalardan sipariş verebildiğiniz, siparişinizi dakikalar içinde kapınıza ulaştıran bir uygulama Glovo. Yiyecek, eczane, çiçek, alkol, oyun, çorap, sevdiğiniz burger, pizza, ızgara, kebap, suşi… her şeyi sipariş verebiliyorsunuz.
Glovo İndir
Hatta elbisenizi kuru temizleyiciden alacak, unuttuğunuz bir eşyayı getirecek kurye bile ayarlayabiliyorsunuz. Siparişinizin gerçek zamanlı olarak da takip edebiliyorsunuz.
Siz de Glovo indirin ve tüm sipariş işlemlerinizi tek tıkla halledin!