Çılgın keçi Pilgor'u canlandırdığımız Goat Simulator 3 APK'da, açık dünyayı keşfe çıkın veya arkadaşlarınızla mini oyunlarda mücadele edin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Serinin üçüncü oyunu olarak karşımıza çıkan Goat Simulator 3 APK'da, keçi Pilgor'u yönetmeye devam ediyoruz. Açık dünyanın sınırsız olanağına eriştiğiniz bu simülasyon oyununda, Pilgor olarak istediğiniz şekilde dolaşın ve etrafı keşfedin. Ayrıca, oyunun PC ve konsol sürümleriyle birlikte aynı anda oynayabilirsiniz. Çok oyunculu modda bir arkadaşınızı davet edin, açık dünyaya dalın veya mini oyunlarda mücadele edin.

Sadece açık dünyada insanlara kafa atmakla kalmayıp, arkadaşlarınızı yedi farklı mini oyuna davet edebilirsiniz. Bu oyunlardan herhangi birini seçerek, arkadaşlarınızla kozlarınızı paylaşabilirsiniz.

Goat Simulator 3 APK, mini oyunlarda daha iyi performans göstermek ve açık dünyada keyifli bir deneyim yaşatmak içim içerisinde keçi özelleştirmelerini barındırıyor. Keçilerinizin görünümünü, performansını ve kullandığı teçhizatını değiştirerek istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Goat Simulator 3 APK İndir

Tamamen eğlenmek isteyenler için bir numara olan Goat Simulator 3 APK'yı indirin ve siz de Pilgor olarak şehri yerle bir edin. Oyunun hikayesi veya nesnel bir ilerlemesi yoktur. Tamamen özgün bir şekilde ilerleyebilir ve canınız ne isterse yapabilirsiniz.

Grafik ve fizik açısından keyif verici bir yapıya sahip olan Goat Simulator 3 Mobile, hayram kitlesinin beklentilerini karşılıyor. Yeni özelleştirilebilir özellikler, çevrimiçi oyun modları, geliştirilmiş animasyonları ve daha fazlasıyla arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir gündelik oyundur.