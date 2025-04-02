Google Ads
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,116
- DOSYA BOYUTU 172 MB
- Üretici Google
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Google Ads uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan reklam kampanyalarınızı takip edebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz.
Google Ads sistemi, internetteki web sitelerine kolay yoldan ve en verimli şekilde reklam vermek isteyen kullanıcıların uzun süredir işlerini halletmelerine olanak tanıyor. Ancak, şimdiye dek servis için hazırlanmış bir mobil uygulamanın yokluğu yoğun bir şekilde hissediliyordu.
Sonunda Adwords için Android uygulamasını yayınlayan Google, böylece mobilden de yayınladığı reklamlarını kontrol etmek ve yönlendirmek isteyenlere desteğini sunmuştu.
Uygulamanın ücretsiz olarak sunulması tabii ki oldukça normal ve sahip olduğu arayüzün kullanıcıların istediklerini bulmalarını sağlayabilecek kadar basit, sade ve anlaşılır olduğunu belirtmek gerek. Dolayısıyla Adwords sistemi konusunda çok deneyimli olmayanlar bile yollarını bulma konusunda zorlanmayacaklardır.
Google Ads İndir
Tabii ki tüm bu işlevleri kullanabilmek için hali hazırda açılmış ve kullanılan bir Ads hesabınızın olması gerektiğini unutmamalısınız çünkü uygulama içerisinde Adwords hesabı açma ya da başvurma gibi bir seçenek yer almıyor.
Sürekli seyahat halinde olan ve özellikle devamlı verilen reklamları kontrol etmek zorunda olan kullanıcıların Android cihazlarından eksik etmemeleri gereken uygulamalar arasında. Siz de Google Ads indirin ve sitenizin reklam ayarlarını özelleştirin!
Google Ads Uygulaması Özellikleri
- Kampanya önerilerine göz atma
- Google yetkililerine ulaşabilme
- Uyarı ve bildirimler ile kolayca düzeltmeler
- Kampanya raporlarınızı görüntüleme
- Bütçe ve teklif ayarlamalarında bulunma
Google Ads
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 45
- DOSYA BOYUTU 253 MB
- Üretici Google
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Google Ads iOS uygulamasıyla reklam kampanyalarınızı dilediğiniz yerde takip edebilirsiniz.
Web sitelerine kolay yoldan reklam vermek isteyen kullanıcıların tercihi Google Ads, mobilde de kullanıcıların reklam kampanyalarını yönetmelerine imkan tanıyor.
Kampanya istatistiklerini görüntülemekten bütçe güncellemesine, gerçek zamanlı bildirim almaktan herhangi bir sorunda Google uzmanlarıyla iletişime geçmeye birçok işlem mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Google Ads İndir
iPhone ve iPad ile uyumlu olan Google Ads uygulaması kullanıcıların hızlıca alışabileceği menü tasarımıyla geliyor. Teklif ve bütçeleri güncelleme, kampanya performansını takip etme (tıklamalar, tıklama başı ücret, tıklanma oranı gibi), reklam durumu hakkında bildirim alma uygulamanın sunduğu seçenekler arasında.
Ayrıca kullanıcıların AdWords performanslarını geliştirmelerine yönelik faydalı ipuçları sunuluyor.
Hali hazırda AdWords müşterileri için hazırlanan (uygulama içinden kayıt olma opsiyonu yok) Google AdWords iOS uygulaması, reklamlarını her daim kontrol etmek durumunda olan kişiler için pratik ve etkili. Eğer reklamlarınızı özelleştirmek ve kazancınızı öğrenmek istiyorsanız, Google Ads uygulamasını indirebilirsiniz.