Google Ads uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan reklam kampanyalarınızı takip edebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz.

Yiğit Ekim Demir - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Ads sistemi, internetteki web sitelerine kolay yoldan ve en verimli şekilde reklam vermek isteyen kullanıcıların uzun süredir işlerini halletmelerine olanak tanıyor. Ancak, şimdiye dek servis için hazırlanmış bir mobil uygulamanın yokluğu yoğun bir şekilde hissediliyordu.

Sonunda Adwords için Android uygulamasını yayınlayan Google, böylece mobilden de yayınladığı reklamlarını kontrol etmek ve yönlendirmek isteyenlere desteğini sunmuştu.

Uygulamanın ücretsiz olarak sunulması tabii ki oldukça normal ve sahip olduğu arayüzün kullanıcıların istediklerini bulmalarını sağlayabilecek kadar basit, sade ve anlaşılır olduğunu belirtmek gerek. Dolayısıyla Adwords sistemi konusunda çok deneyimli olmayanlar bile yollarını bulma konusunda zorlanmayacaklardır.

Google Ads İndir

Tabii ki tüm bu işlevleri kullanabilmek için hali hazırda açılmış ve kullanılan bir Ads hesabınızın olması gerektiğini unutmamalısınız çünkü uygulama içerisinde Adwords hesabı açma ya da başvurma gibi bir seçenek yer almıyor.

Sürekli seyahat halinde olan ve özellikle devamlı verilen reklamları kontrol etmek zorunda olan kullanıcıların Android cihazlarından eksik etmemeleri gereken uygulamalar arasında. Siz de Google Ads indirin ve sitenizin reklam ayarlarını özelleştirin!

Google Ads Uygulaması Özellikleri