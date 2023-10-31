Kayıp cihazlarınızı bulabileceğiniz Google Cihazımı Bul uygulamasında, harita üzerinden kaybolan Android cihazlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kayıp Android cihazlarınızı bulmak için kullanabileceğiniz Google Cihazımı Bul uygulamasında, cihazınızın yerini tespit edin ve kolayca bulun. Bulma işlemlerine başlarken, cihazınızı kilitleyebilir, silebilir veya cihazdan ses çıkarabilirsiniz. Ayrıca kaybettiğiniz cihazınızı bulana kadar kilitleyerek, başka insanların kullanmamasını sağlayabilirsiniz.

Telefon, tablet veya diğer cihazlarınızı uygulama içerisindeki haritadan görüntüleyebilirsiniz. Eğer kaybolan cihazınız herhangi bir veri akışı sağlayamıyorsa, son verdiği konum bilgisi harita üzerinde gözükecektir. Harita üzerinden sadeye dış mekanları görmekle kalmayıp, iç mekanların konumlarını da görebilirsiniz. Yani anlayacağınız, cihazınız havaalanı veya alışveriş merkezi gibi kapalı bir yerdeyse, iç mekan haritasını kullanarak cihazınızı rahatlıkla bulabilirsiniz.

Google Cihazımı Bul İndir

Kaybolan telefonunuzu veya tabletinizi harita üzerinden bulup yakınlarına gittiyseniz, tek yapmanız gerek ses çalma özelliğini kullanarak kulak vermek olacaktır. Sessize alınmış cihazlarda bile en yüksek seviyede ses çıkaran Google Cihazımı Bul uygulamasında, cihazlarınızın sesini rahatlıkla duyabilirsiniz.

Siz de akıllı cihazlarınızı çok kaybeden biriyseniz, Google Cihazımı Bul'u indirin ve cihazlarınızı rahatça bulabilirsiniz.

Google Cihazımı Bul Özellikleri