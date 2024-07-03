Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgisi ekleyebildiğiniz GPS Kamera APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir kamera uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GPS Kamera APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf uygulamasıdır. Adından da anlayacağınız üzere bu uygulamada, çektiğiniz fotoğrafları veya videoları konum bilgisiyle kaydedebilirsiniz. Özel günlerinizin, seyahatlarinizin ve gezilerinizin fotoğraflarını, konum, saat ve tarih bilgisiyle rahatlıkla saklayabilirsiniz.

GPS Kamera, aslında tam olarak bir kamera uygulamasıdır diyebiliriz. Herhangi bir konum veya diğer özelliklerden yararlanmazsanız, oldukça basit ve kullanışlı bir kamera olduğunu göreceksiniz. Çeşitli filtreleme, boyutlandırma ve çoklu şablonları kullanarak eşsiz içerikler ortaya çıkarabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan bu uygulama, fotoğraf çekmenin yanı sıra video çekiminde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda videolarınıza da konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Konum bilginizi ister coğrafi olarak, isterseniz de farklı şablonlarda görüntüleyebilirsiniz.

GPS Kamera APK İndir

Siz de fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgisi ekleyip anılarınızı saklamak istiyorsanız, GPS Kamera APK'yı indirin ve kullanıcı dostu özelliklerle alternatif kamera uygulamasını deneyimleyin.

GPS Kamera - GPS Haritası Uygulaması Özellikleri