Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz GPS Map Camera APK, fotoğraflarınıza konum bilgisi dahil her türlü bilgiyi ekleyebileceğiniz bir kamera uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

GPS Map Camera APK, fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum, rakım, rüzgar, pusula, hava durumu ve daha birçok bilgiyi ekleyebileceğiniz bir kamera uygulamasıdır. Uygulamanın kullanım amacı; gezilerinizde ve özel günlerinizdeki fotoğraflarınızı saklamak, tam nerede olduğunuzu ve diğer bilgileri bilmek içindir.

Fotoğraflarınızı coğrafi olarak etiketleyin ve çeşitli düzenleme işlemlerinizi yapın. Sadece içeriklere konum bilgisi eklemenin yanı sıra fotoğraf ve video çekim işlemlerinize de yardımcı olan bu uygulamada, çekimlerinizi yapabilir ve gerekli filtrelemeleri ekleyebilirsiniz.

Ön kamera, flaş, odak, ayna, zamanlayıcı, filtreler, şablonlar, ses yakalama özelliği ve çeşitli ayarlamalar sayesinde mükemmel fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

GPS Map Camera APK İndir

Seçtiğiniz fotoğrafa konumunuzu eklerken, ister manuel isterseniz de otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Elinizle eklemeye çalışırsanız, bazı özellikleri tam olarak girebilir ve kordinatlarınızı tam olarak ayarlayabilirsiniz.

Rüzgarı, nemi, basıncı, rakımı, hava durumunu ve diğer ölçümleri de uygulama üzerinde yapabilirsiniz. Aslında tam da gezginler için üretilmiş olan GPS Map Camera APK'yı indirerek, siz de fotoğraflarınıza her türlü bilgiyi ekleyebilirsiniz.