Gratis, Android telefon ve tabletleriniz üzerinden Gratis'i takip ederek alışveriş kolaylığı ve fırsatları sunan yararlı bir uygulamadır.

Barış YANIK - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gratis mağazaları, yaptığınız alışverişler, hangi tarihte ne ürünler aldığınız ve tüm Gratis fırsatlarını yakındna takip etmek için Gratis'in resmi Android uygulamasını kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan uygulama sayesinde hem pek çok şeyi kontrol edebiliyor hem de işinize yarayan özelliklerden faydalanıyorsunuz.

Güzellik ürünleri hakkında detaylı bilgiler sunan uygulamaya Gratis kartınızı da tanımlayarak size özel fırsatlardan her daim haberdar olabiliyorsunuz. Daha önce satın aldığınız ürünler hakkında da gerekli bilgileri sunan uygulama, sade ve modern tasarımıyla da oldukça rahat bir kullanıma ve hoş görünüme sahip. Eğer Gratis ile alışveriş yapıyorsanız bu uygulamayı Android mobil cihazlarınıza mutlaka indirin.

Gratis İndir

Genellikle kampanyalardan yararlanmak ve yakınınızdaki Gratis mağazalarından haberdar olmak için kullanacağınız bu uygulama, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Gratis, yılın çeşitli günlerinde mükemmel indirimleri kullanıcılara sunmaktadır. yüzde 70'lere varan indirimlerden yararlanmak ve erkenden haberdar olmak istiyorsanız, Gratis uygulaması tam da size göredir. Erkek ve kadın kullanıcılar, kapsamlı çeşitliliğe sahip olan kozmetik ürünlerden yararlanabilirler.

Gratis Uygulaması Özellikleri