Gratis
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,162
- DOSYA BOYUTU 40 MB
- Üretici Pharos Digital
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Gratis, Android telefon ve tabletleriniz üzerinden Gratis'i takip ederek alışveriş kolaylığı ve fırsatları sunan yararlı bir uygulamadır.
Gratis mağazaları, yaptığınız alışverişler, hangi tarihte ne ürünler aldığınız ve tüm Gratis fırsatlarını yakındna takip etmek için Gratis'in resmi Android uygulamasını kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan uygulama sayesinde hem pek çok şeyi kontrol edebiliyor hem de işinize yarayan özelliklerden faydalanıyorsunuz.
Güzellik ürünleri hakkında detaylı bilgiler sunan uygulamaya Gratis kartınızı da tanımlayarak size özel fırsatlardan her daim haberdar olabiliyorsunuz. Daha önce satın aldığınız ürünler hakkında da gerekli bilgileri sunan uygulama, sade ve modern tasarımıyla da oldukça rahat bir kullanıma ve hoş görünüme sahip. Eğer Gratis ile alışveriş yapıyorsanız bu uygulamayı Android mobil cihazlarınıza mutlaka indirin.
Gratis İndir
Genellikle kampanyalardan yararlanmak ve yakınınızdaki Gratis mağazalarından haberdar olmak için kullanacağınız bu uygulama, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
Gratis, yılın çeşitli günlerinde mükemmel indirimleri kullanıcılara sunmaktadır. yüzde 70'lere varan indirimlerden yararlanmak ve erkenden haberdar olmak istiyorsanız, Gratis uygulaması tam da size göredir. Erkek ve kadın kullanıcılar, kapsamlı çeşitliliğe sahip olan kozmetik ürünlerden yararlanabilirler.
Gratis Uygulaması Özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kampanyalar ve indirimler
- En yakındaki Gratis mağazasını görme
- İndirimlerden erken haberdar olma
- Erkek ve kadın kozmetik ürünleri
Gratis
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 86
- DOSYA BOYUTU 20.6 MB
- Üretici Pharos Digital
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Gratis, aynı isimli mağazalarındaki ürünler ve kampanyalardan haberdan olabilmenizi sağlayan ücretsiz bir iOS alışveriş uygulamasıdır.
Gratis, mağazadan yaptığınız alışverişleri, güncel kampanyaları ve Gratis kart avantajlarından yararlanabileceğiniz resmi iOS Gratis uygulamasıdır. Firmanın müşterilerine sunmuş olduğu bu uygulama üzerine Grais kartınızı tanımlayarak mağazalardan yaptığınız tüm alışverişlerin detaylarını görebilir ve dilediğiniz tüm ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz.
Gratis Uygulaması Özellikleri;
- En yakındaki Gratis mağazasını görme
- Binlerce kozmetik ürün
- Kullanıcı dostu arayüz
- Bebek bakımı için ürünler
- İndirimlerden haberdar olma
- Erkek ve kadın kozmetik ürünleri
Sunulan bilgiler dışında Gratis karta özel düzenlenen kampanyalardan da haberdar olmanızı sağlayan uygulama anket ve bildirimler ile kullanıcıların nabzını da tutuyor. Eğer güzelleşmek için alacağınız ürünleri Gratis'ten alıyorsanız ya da ilerleyen süreçte almayı düşünüyorsanız bu uygulamayı iPhone ya da iPad'lerinize mutlaka indirerek kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Gratis İndir
En yakın Gratis mağazsını görüntülemek için uygulamadan yararlanabilirsiniz. Siz de Gratis indirin ve kozmetik ürünleri büyük indirimlerden yararlanarak satın alın!