Grocery Store Simulator, arkadaşlarınızla veya tek başınıza bakkal işletebildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi bakkalınızı yönettiğiniz Grocery Store Simulator oyununda, işletmenizin tüm sorumluluğunu alın ve mağazanızı genişletmeye çalışın. FEKK Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Grocery Store Simulator, tek oyunculu simülasyon deneyiminin yanı sıra 1-3 oyuncuya kadar arkadaşınızla oynayabilmenize de olanak tanıyor.

İster tek isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte işletmenizi büyütebilir ve eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Mağazanızdaki işlere ilk olarak dekorasyondan ve küçük ayrıntılardan başlayacaksınız. Rafları ve ürünlerinizi yerleştirdikten sonra gerekli fiyatlandırmaları yaparak, ürünlerinizi müşterilere sunabilirsiniz.

Biten ve bitmeye yakın olan ürünlerinizi tekrardan sipariş etmeniz gerekiyor. Bunun için bir depoya ihtiyacınız olacaktır. Sınırlı alanınızı verimli kullanmak ve günlük satış ihtiyaçlarınızı karşılamak için deponuzu düzenli tutun.

Grocery Store Simulator İndir

Grocery Store Simulator'da, gitgide mağazanızı büyütün ve daha fazla müşteri çekin. Müşterilere en iyi ürünü sunmak için iyi ürünler tedarik edebilir ve mağazanızın bilinirliğini artırabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte mağaza işletmek ve eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, Grocery Store Simulator indirebilirsiniz.

Grocery Store Simulator Sistem Gereksinimleri