Grocery Store Simulator
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- Üretici FEKK Games
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Grocery Store Simulator, arkadaşlarınızla veya tek başınıza bakkal işletebildiğiniz bir simülasyon oyunudur.
Kendi bakkalınızı yönettiğiniz Grocery Store Simulator oyununda, işletmenizin tüm sorumluluğunu alın ve mağazanızı genişletmeye çalışın. FEKK Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Grocery Store Simulator, tek oyunculu simülasyon deneyiminin yanı sıra 1-3 oyuncuya kadar arkadaşınızla oynayabilmenize de olanak tanıyor.
İster tek isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte işletmenizi büyütebilir ve eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Mağazanızdaki işlere ilk olarak dekorasyondan ve küçük ayrıntılardan başlayacaksınız. Rafları ve ürünlerinizi yerleştirdikten sonra gerekli fiyatlandırmaları yaparak, ürünlerinizi müşterilere sunabilirsiniz.
Biten ve bitmeye yakın olan ürünlerinizi tekrardan sipariş etmeniz gerekiyor. Bunun için bir depoya ihtiyacınız olacaktır. Sınırlı alanınızı verimli kullanmak ve günlük satış ihtiyaçlarınızı karşılamak için deponuzu düzenli tutun.
Grocery Store Simulator İndir
Grocery Store Simulator'da, gitgide mağazanızı büyütün ve daha fazla müşteri çekin. Müşterilere en iyi ürünü sunmak için iyi ürünler tedarik edebilir ve mağazanızın bilinirliğini artırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla birlikte mağaza işletmek ve eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, Grocery Store Simulator indirebilirsiniz.
Grocery Store Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, Windows 11
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GT 730 2GB ya da AMD Radeon™ HD 7850 2GB
- DirectX: Sürüm 11