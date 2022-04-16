GTA 5 Redux ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz bir GTA 5 modudur.

Can Erdil Şentürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NOT: GTA 5 Redux resmi bir GTA 5 modu değildir. Bu modu kullanmanız eğer oyunun orijinal versiyonuna sahipseniz oyun sunucularından banlanmanıza sebep olabilir. Bu modun kullanımından oluşabilecek problemler kullanıcı sorumluluğundadır. Modu yüklemeden önce oyun dosyalarınızı yedekleminizi öneririz. Bu mod yüklüyken oyunun Online modunu açmamanızı tavsiye ediyoruz.

GTA 5 Redux Özellikleri

GTA 5 Redux sadece oyunun grafiklerini değiştirmenin yanısıra oynanışı etkileyecek değişiklikler de ekliyor. Bu değişiklikler ve yenilikler şu şekilde:

Tamamen yeniden düzenlenen popülasyon seviyeleri, bu seviyeleri kişiselleştirme imkanı

Daha çok sayıda ve daha çeşitli polisler

Günün farklı zamanlarına ve konuma göre değişen popülasyon seviyeleri

Yeni araçlar

Yapay zeka tarafından yönetilen suçluları helikopterlerle ve aynı anda 8 araçla kovalayan polisler

Daha sık karşımıza çıkan rastgele olaylar ve suçlar

Farklı tepkiler veren şehir sakinleri

Daha hızlı hareket eden trenler

Yapay zeka tarafından kontrol edilen araba kazaları, patlayan lastikler, şiddet, yıkım ve ölüm

Birbirinden farklı araç modelleri,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Zengin bir harita,

Gerçekçi bir dünya,

Aksiyonun tavan yaptığı sahneler,

Ücretsiz olarak yüklenebilir,

Güvenli,

GTA 5 Redux eğer GTA 5'i çok daha detaylı graifklerle oynamak isterseniz ilginizi çekebilecek bir GTA 5 modu.

2015 yılında bilgisayar versiyonu çıkış yapan Grand Theft Auto 5 çıktığı dönem için bir hayli yüksek bir kalite sunuyordu. GTA 5 halen de bilgisayarlarımızda oynayabileceğiniz en kaliteli grafiklere sahip oyunlardan bir tanesi. GTA 5 Redux, GTA 5'in bu başarısını bir adım öteye taşımak amacıyla geliştirilmiş bir oyun modu.

GTA 5 Redux temel olarak oyundaki grafikleri ciddi bir şekilde elden geçiriyor. Oyundaki renk paleti oyunu daha gerçekçi görüntüler sunacak şekilde yapılandırılıyor. Oyundaki hava koşulları, bulutlar daha gerçekçi olacak şekilde değiştiriliyor. Bunun yanında ışık yansımaları da daha detaylı hale getiriliyor.

GTA 5 Redux İndir

GTA V oyuncularına ücretsiz olarak sunulan GTA 5 Redux modu oyun içerisine hem yepyeni içerikler hem de aksiyon sahneleri getiriyor. Oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkan yeni mod, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Sürükleyici bir oyun havasını karşımıza çıkaran GTA 5 Redux modu basit bir şekilde oyun içerisine dahil ediliyor.