Gym Simulator 24 APK'da, spor salonunuzu inşa edin ve hayalinizdeki gibi tasarlayın.

Berkcan Aktürk - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gym Simulator 24 APK'da, kendi işinizin patronu olun ve spor salonunuzu en iyi yerlere getirin. Oyun içerisinde kendi fitness salonunuzu açıyorsunuz ve giderek geliştiriyorsunuz. Başlarken elinizde sadece bir dükkan ve bir miktar para bulunuyor. Öncelikle mekanınızı temizleyin, dekore edin ve aletleri nereye koyacağınızı belirleyin.

Spor salonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Dekore ettiğiniz ve temizlediğiniz mekanınıza yeni aletler alarak işletmenizi kurmaya başlayın. Koşmayı ve kardiyo yapmayı sevenler için bir koşu bandı, kas çalışmak isteyen kişiler için de ağırlıklar temin edin.

Gym Simulator 24 APK İndir

Spor salonunuza gelen insanları kayıt etmeli ve üyelik satmalısınız. Farklı müşterilerin işletmenizi seçmesi için yeni spor olanaklarını mekanınıza uyarlamalısınız. Saunalar, masaj odaları ve boks salonları gibi farklı türleri de işletmenize katarak, siz de müşterilerinize keyifli bir deneyim sunabilirsiniz.

Siz de kendi spor salonunuzu açmak istiyorsanız, Gym Simulator APK indirin ve mükemmel bir şekilde özelleştirerek müşterilerin gelmesini sağlayın.

Gym Simulator 24 APK Özellikleri