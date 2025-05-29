H&M
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 745
- DOSYA BOYUTU 98 MB
- Üretici H&M
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H&M, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulamasıdır.
H&M APK, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Giyim mağazası H&M'in resmi uygulaması ile tarzınıza göre pek çok ürüne kısa sürede ulaşabiliyorsunuz.
Tarzınıza göre şık ürünleri ucuz fiyata bulabileceğiniz bir alışveriş uygulaması olan H&M, dilediğiniz zaman alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor. Güvenli alışveriş yapma imkanı sunan uygulama, modaya uyumlu içerikleriyle de özellikle kadınların gözlerini dolduruyor.
Uygulamada ürünleri detaylı inceleyebilir, özel indirim ve tekliflerden yararlanabilir, yüzlerce ürüne göz atabilir ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Dünyanın her bölgesinde kullanabileceğiniz uygulama aynı zamanda size en yakın H&M mağazasını kısa sürede bulmanızı sağlıyor.
H&M APK İndir
GPS desteğiyle en yakın mağazayı görebilir ve ürünleri yerinde inceleyebilirsiniz. Ayrıca barkod okuma özelliğiyle de aldığınız ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. En yeni moda hakkında bildirimler de yollayan H&M uygulamasıyla modadan geri kalmıyorsunuz.
Alışveriş yapanların mutlaka indirmesi gereken bir uygulama olan H&M, basit menüleriyle de dikkat çekiyor. Sade bir tasarıma sahip olan uygulama ile kolay alışveriş gerçekleştirebiliyorsunuz.
Siz de mobil uygulama üzerinden sipariş vermek istiyorsanız, H&M uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
H&M
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 99
- DOSYA BOYUTU 98 MB
- Üretici H&M
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H&M, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir alışveriş uygulamasıdır.
H&M, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi H&M uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. H&M mağazalarının resmi uygulaması olan H&M ile güvenli alışveriş gerçekleştirebiliyorsunuz.
Popüler giyim mağazası H&M'in resmi uygulaması ile tarzınıza göre pek çok ürüne kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Kolay menüleri ve basit arayüzüyle işlevsel bir kullanıma sahip olan H&M, kısa sürede beğendiğiniz ürünlere sahip olmanızı sağlıyor.
H&M İndir
Özellikle kadınlar için geliştirilmiş olan uygulama ile modaya uygun ürünleri satın alabiliyorsunuz. İşlevsel özelliklere de sahip olan uygulama ile ürünleri detaylı inceleyebilir, özel indirim ve tekliflerden yararlanabilir, yüzlerce ürüne göz atabilir ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Barkod okuma özelliğine de sahip olan uygulama ile mağazada gördüğünüz bir ürünün detaylı bilgilerine göz atabiliyorsunuz. Bildirim sistemiyle de modanın son haberlerine kolayca ulaşabiliyor ve her an modadan haberdar olabilirsiniz. Mutlaka indirilmesi gereken bir uygulma olan H&M'i alışveriş tutkunları mutlaka denemeli.
Kolay bir kullanım zevki sunan uygulama güçlü özellikleriyle güvenli alışveri imkanı sunuyor. Sade tasarımı ve kolay menüleriyle H&M uygulaması sizleri bekliyor. Ayrıca uygulamada yer alan GPS sistemiyle en yakın mağazayı kısa sürede bulabiliyorsunuz.