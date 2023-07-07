Hacker nasıl olunur merak ettiniz mi? Hacker Simulator ile artık bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Hacker Simulator indirin ve hackerlık kariyerinize başlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hackerlık son derece ilginç bir konu. Pek çok insan hacker nasıl olunur merak eder. Hacker Simulator isimli oyun sayesinde artık bunu daha iyi bir şekilde öğrenebiliyoruz. Son derece gerçekçi bir oyun olan Hacker Simulator ile hack nasıl yapılır öğreniyoruz. Tıpkı gerçek bir hacker gibi davrandığımız bu oyun aklınızı başınızdan alacak.

Çeşitli görevler aldığımız, para kazanıp yatırım yaptığımız, WIFI kırdığımız bu oyunda nihai amacımız tabii ki de yakalanmamak.

Bu oyunda kazandığımız paralar ile sistemimizi güçlendirebiliyor, yeni programlar satın alabiliyor, kendi yeteneklerimizi bir üst noktaya çıkarmak için çabalıyoruz.

Hacker Simulator İndir

Siz de hemen Hacker Simulator indirin ve bu gerçekçi simülasyonu deneyimleyin. Hack yapma hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu oyun ile birlikte siber dünyanın kapıları size sonsuza kadar açılıyor. Kripto paralara yatırım yapın, WIFI hackleyin, evinize ekran kartları zulalayın ve adınızı tüm şehre duyurun.

Hacker Simulator Sistem Gereksinimleri

İ şletim Sistemi : Windows 7 64-bit ya da sonrası

: Windows 7 64-bit ya da sonrası İşlemci : i5-2500 3.30 GHz

: i5-2500 3.30 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 780 GTX ya da AMD Radeon Radeon R7 260X serisi kart ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce 780 GTX ya da AMD Radeon Radeon R7 260X serisi kart ya da daha iyisi Depolama: 10 GB kullanılabilir alan