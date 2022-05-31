Haftalık Ders Programım ile Windows bilgisayarınızda ders çalışma programı hazırlayabilecek ve takip edebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük uygulama mağazalarından bir tanesi olan Microsoft Store her geçen gün yepyeni uygulamalar ile büyümeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılara hitap eden Haftalık Ders Programım sayesinde ders programı hazırlayabilecek, sınavları takip edebilecek, görevler ekleyebilecek ve görüntüleyebileceksiniz. Oldukça şık ve sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkan Haftalık Ders Programım ile hatırlatıcılar kurabilecek, ödevlerinizi takip edebileceksiniz. Windows platformuna özel olarak geliştirilen yapım, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Haftalık Ders Programım Özellikleri

Hatırlatıcı,

Görevler,

Sınav takibi,

Ders programı hazırlama,

Şık bir tasarım,

Tamamen ücretsiz bir kullanım,

Windows sürüm,

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Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Windows platformu kullanıcıları tarafından Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanan Haftalık Ders Programım indir, ücretsiz yapısı ile kullanıcılarını tatmin etmeye devam ediyor. Windows cihazlar için geliştirilmiş bir ders programı uygulaması olarak adından söz ettiren yapım, aldığı güncellemeler ile hem daha sade hem de daha basit bir kullanımı kullanıcılara sunuyor.

Türkçe dahil İngilizce gibi farklı dil seçeneklerine de ev sahipliği yapan uygulama yepyeni güncellemeler ile farklı özellikleri bünyesine dahil etmeye devam ediyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde alarm kurabilecek, görevler ekleyebilecek, ders programlarını takip edebilecekler.

Haftalık Ders Programım İndir

Selim Ata isimli Türk geliştirici tarafından hayata geçirilen Haftalık Ders Programım, günümüzde aktif olarak İngilizce ve Türkçe dil destekleri ile kullanılıyor. Microsoft Store üzerinde geniş bir kitle tarafından kullanılan uygulama, aldığı geribildirimler ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Uygulama mevcut kullanıcılarından tam puan almaya devam ederken, sunduğu yepyeni özellikler ile kullanıcılarını tatmin ediyor. Uygulamayı hemen indirip ders programınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz.