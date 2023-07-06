Hemen Harekat 2 APK indirin ve bu gerçekçi savaş alanında askeri disiplinle çatışmaya başlayın.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Devlaps Games tarafından geliştirilen Harekat 2 APK gerçekçi bir askeri simülasyon oyunudur. Önceki oyunun kullanıcıları tarafından geri dönüşler alan geliştirici ekip Harekat 2 APK’yı bu doğrultuda geliştirdi.

Gerçek hayatta kullanılan askeri teçhizat ve araçlarla birlikte son derece gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefleyen Harekat 2 APK pek çok detayı bünyesinde bulunduran bir yapım.

Gündüz-gece döngüsü, dinamik hava koşulları gibi gerçekçi pek çok etmenin dahil edildiği bu oyun simülasyona yakın bir tecrübe arayan oyuncular için ideal.

13'den fazla araç, 9'dan fazla özelleştirilebilir silah ve onlarca askeri teçhizattan birkaçını seçin ve kendinizi savaş alanına atın. Strateji kurarak düşmanlarınızı bozguna uğratın ve hayatta kalma mücadelesi verin.

Harekat 2 APK İndir

Harekat 2 APK indirin ve bu gerçekçi askeri simülasyonda yerinizi alın. Türk askeri simülasyonu sevenler bu oyunu kaçırmasın. Grafik ve çevre detayları konusunda pek iç açıcı olmayan Harekat 2 APK maalesef iyi gözüken bir oyun değil. Harekat 2 APK her cihazda oynanabilsin diye böyle bir karar alınmış olabilir. Pek çok mobil cihaz tarafından oynanabilen Harekat 2 APK belki de yeni favori oyununuz olabilir.