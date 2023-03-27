Heavy Machines & Construction APK iş makinalarıyla keyifli anların yaşandığı bir simülasyon oyunudur.

Yusuf Ekrem - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heavy Machines & Construction APK, bir şehrin komple inşasını yapabileceğiniz özel bir oyundur. İş araçlarını ve simülasyon severler için bu oyun önerimizdir. Oyunda atalardan kalan bir şirketin başına geçiyorsunuz ve şirketi büyütmeye çalışıyorsunuz. Yol inşaatı, bina inşaatları, tüneller, köprüler, otoyollar hepsi oyuncu tarafından yapılıyor. Böylece şirkete giren paralarla yeni iş makinaları almanın önü açılıyor.

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Oyuna giriş yaptığınızda küçük araçlardan başlayarak zamanla işlerinizi büyütebilir ve 30’dan fazla iş makinasına geçiş yapabilirsiniz. Araç filosunda kazıcı, yükleyici, beton mixeri, vinç, dozer, kepçe gibi daha sayamadığımız bütün iş makinaları mevcut. Yeni araçlarla yeni işler almak daha kolay. Zorlu yollarda en iyi işi yapabilmek için araçları geliştirebilirsiniz. İnşaat sahasında kask takmayı ihmal etmeyin.

Heavy Machines & Construction APK Özellikleri