Heavy Machines & Construction APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 426.00 MB
- Üretici Webperon Games
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Heavy Machines & Construction APK iş makinalarıyla keyifli anların yaşandığı bir simülasyon oyunudur.
Heavy Machines & Construction APK, bir şehrin komple inşasını yapabileceğiniz özel bir oyundur. İş araçlarını ve simülasyon severler için bu oyun önerimizdir. Oyunda atalardan kalan bir şirketin başına geçiyorsunuz ve şirketi büyütmeye çalışıyorsunuz. Yol inşaatı, bina inşaatları, tüneller, köprüler, otoyollar hepsi oyuncu tarafından yapılıyor. Böylece şirkete giren paralarla yeni iş makinaları almanın önü açılıyor.
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Oyuna giriş yaptığınızda küçük araçlardan başlayarak zamanla işlerinizi büyütebilir ve 30’dan fazla iş makinasına geçiş yapabilirsiniz. Araç filosunda kazıcı, yükleyici, beton mixeri, vinç, dozer, kepçe gibi daha sayamadığımız bütün iş makinaları mevcut. Yeni araçlarla yeni işler almak daha kolay. Zorlu yollarda en iyi işi yapabilmek için araçları geliştirebilirsiniz. İnşaat sahasında kask takmayı ihmal etmeyin.
Heavy Machines & Construction APK Özellikleri
- Büyük açık dünya,
- Gerçekçi oyun mekaniği,
- Gerçekle aynı araç özellikleri,
- 30’dan fazla araç, ağır makine ve çeşitli kargo modelleri,
- Kargoları kolay taşıyabilmek için römorklar, trailer çeşitleri ve dorse modelleri,
- Onlarca lojistik, madencilik ve inşaat görevleri,
- Kargoları otomatik yükleme ve sıralama,
- Yapay zeka desteği,
- Gerçek şehirlere yakın şehirler,
- Gece gündüz farkı,
- Yakıt harcaması,
- Her oyuncuya farklı zamanlarda sunulan görevler,
- 50 saatten daha fazla oynama garantisi.