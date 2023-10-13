Tek oturuşta bitirebileceğiniz kısa ama akılda kalıcı bir bulmaca oyunu mu arıyorsunuz? İşte karşınızda Helltaker!

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vanripper tarafından geliştirilen bir bulmaca oyunu olan Helltaker Steam’de 2020 yılında çıktı. Oldukça kısa bir oyun olmasına rağmen oyunculartan tam not alan Helltaker görsel olarak da oldukça merak uyandırıcı bir yapım. Helltaker, bağımsız geliştiricilerin ne kadar iyi işler ortaya koyabileceğini gösteren oyun olmuş diyebiliriz.

Oyundaki temel amacımız cehenneme gidip şeytan kızlarının kalbini kazanmak. Her şeytan kızın kendine özgü bir kişiliği ve hikayesi vardır. Bu kızların kalbini kazanmak için çeşitli bulmacalar çözüyoruz ve farklı zorluklarla yüzleşiyoruz.

Helltaker’da bazı karakterler de bizimle etkileşime giriyor. Oyunda karşılaştığımız bazı karakterler ise şunlardır:

Lucifer: Cehennem'in kraliçesidir.

Malina: Cehennem'in aşçısıdır.

Modeus: Cehennem'in şehvet tanrıçasıdır.

Cerberus: Cehennem'in üç başlı köpeğidir.

Pandemonica: Cehennem'in kütüphanecisi ve araştırmacısıdır.

Azazel: Cehennem'in meleğidir.

Oldukça eğlenceli bir yapım olan Helltaker kısa ama etkili bir bulmaca oyunu arayanlar için ideal bir yapım.

Helltaker İndir

Hemen Helltaker indirin ve tek oturuşta bitirebileceğiniz bu bulmaca oyununda eğlenmenize bakın. Çeşitli zorluklarla yüzleşin ve şeytan kızların kalbini kazanmak için mücadeleden mücadeleye koşun.

Helltaker Sistem Gereksinimleri

Bellek : 4 GB

: 4 GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce 510

: NVIDIA GeForce 510 İşlemci : Intel Core 2 Duo E8400

: Intel Core 2 Duo E8400 Depolama: 350 MB