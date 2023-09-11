Hokko Life ile hayalinizdeki kasabayı kurmak için hazır mısınız? Hemen Hokko Life’a başlayın ve eski atölyeyi devralarak işinizin başına koyulun.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wonderscope tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan Hokko Life 2022 yılında piyasaya sürüldü. Çiftçilik ve yaşam simülasyonu türünde bir oyun olan Hokko Life oldukça renkli bir görselliğe sahip.

Hokko Life oynarken yapabileceğiniz pek çok aktivite bulunuyor. Tasarım, boyama, inşa, dekorasyon, balık tutma gibi pek çok aktiviteyi yapabilirsiniz. Eğer bunlardan sıkılırsanız da kendinizi kasabadaki halka tanıtıp yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinebilirsiniz.

Hokko Life hem görsellik hem de oynanış bakımından Stardew Valley benzeri oyunlardan biridir. Stardew Valley’in çıkışından sonra bu tarz çiftçilik simülasyonu oyunlarının sayısı epey arttı. Eğer siz de Stardew Valley sevdiyseniz muhtemelen bu oyunu da seversiniz. Uzun vadeli oynanışa sahip, sevimli, renkli bir simülasyon oyunu arıyorsanız Hokko Life’a bir şans verebilirsiniz.

Hokko Life İndir

Hemen Hokko Life indirin ve kasabadaki işlerinizin başına geçerek hayalinizdeki bölgeyi inşa edin.

Hokko Life Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core 2 Duo E8400 ya da AMD Phenom II X4 955

: Intel Core 2 Duo E8400 ya da AMD Phenom II X4 955 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB ya da AMD Radeon R7 250, 1 GB

: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB ya da AMD Radeon R7 250, 1 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan