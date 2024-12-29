Simülasyon oyunları arasında yer alan HoneySun'da, bitkiler yetiştirin, ilişki yürütün ve yaşamınıza devam edin!

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kapsamlı bir simülasyon oyunu olan HoneySun, oyunculara benzersiz bir dünyada yaşam mekanikleri sunmaktadır. Çiftçi olarak tarlarınızı oluşturabilir, evinizi dekore edebilir, aşık olabilir veya şehir yaşamındaki her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz.

Oyuna başlamadan önce kendi karakterinizi oluşturabilirsiniz. Kapsamlı karakter oluşturma seçenekleri sayesinde tüm detaylandırmaları yapabilir ve saç, vücut, giysi, aksesuar veya ayakkabı gibi eşyaları özelleştirebilirsiniz.

HoneySun, her ne kadar bir iş simülasyonu gibi gözükse de aslında içerisinde ilişki mekaniklerini de barındırmaktadır. Karakteriniz aşık olabilir, ilişki yürütebilir ve diyalogları yönetebilirsiniz.

HoneySun İndir

HoneySun'da tarım işleriyle uğraşırken, çeşitli aletlere ihtiyaç duyacaksınız. her farklı ekim işinde envanterinizdeki aletleri kullanabilir ve yeni aletlerin kilidini açabilirsiniz.

Sandbox açık dünya benzeri bir yapıya sahip olan HoneySun'ı indirin ve siz de eğlenceli ve bir o kadar da geniş içerikli simülasyon deneyimi yaşayın.

Oyunun görselliği ve modellemeleri türüne uygun olarak geliştirilmiştir. Hem görsel hem de oynanış açısından tatmin edici yapıya sahip olan HoneySun, benzeri oyunların aksine daha fazla içeriği oyunculara sunuyor.

HoneySun Sistem Gereksinimleri