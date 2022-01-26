Hotel Empire Tycoon APK Android oyununda kendi otel imparatorluğunuzu kuruyorsunuz. Otel işletme oyunu oynaması ücretsizdir!

Ömer Dursun - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hotel Empire Tycoon APK, otelleri ve tatil köylerini geliştirdiğiniz personel alımı yaptığınız, reklam kampanyalarını yürüttüğünüz bir ekonomik strateji oyunu. Oyunda temel amaç, otelleri olabildiğince hızlı yükseltmek; 5 yıldız olmalarını sağlamak. Zaman yönetimi oyunlarını seviyorsanız kendi otel imparatorluğunuzu kurma fırsatı veren bu Android oyunu oynamalısınız. Turizm kralı olabilecek misiniz?

Hotel Empire Tycoon APK İndir

Hotel Empire Tycoon APK Android oyununda oteller zincirinin sahibi olarak bulunuyorsunuz. Başlangıçta küçük bir otelin işletmesini alıyorsunuz. Çok çalışarak işinizi büyütüyorsunuz. Her detay önemli. Gösterişsiz tesislerinizi beş yıldızlı tatil yerlerine çevirmelisiniz.

Otel odalarını büyütebilir, lüks mobilyalar getirtebilir, dekore ederek daha zengin görünmelerini sağlayabilir, müşterilere sunacağınız olanakları ve konforu artırabilir, aktiviteler sunarak misafirlerinizin daha mutlu bir tatil geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

Mümkün olan tüm otel türlerini işleteceksiniz. İmparatorluğunuzu büyütmek için gelirinizi stratejik harcamalısınız. Müşterilerinizin memnuniyetini sağlamak için mükemmel otel personelleri ayarlayın, lezzetli yemekler ve içecekler sunun, yüzme havuzunu büyütün, odaların temiz kalmasını sağlayın, tesislerinizi geliştirin.

İnsan kaynakları departmanında da siz sorumlusunuz. Personelinizi verimli bir şekilde yönetmelisiniz. Yüzme havuzunuz için cankurtaranlar alabilir, VIP müşterileriniz için vale ve masörler sağlayabilir, hamal, aşçı ve barmen işe alabilir, bakım ve temizlik işçileri alabilirsiniz. Dikkatli karar verin, otel imparatorluğunuzu sağlam bir ekiple oluşturun.

Misafirlerinizi eğlendirmenin yolu aktivitelerden geçiyor. Tesis çevresinde tüple dalış kursları, kayak dersleri, spa seansları ve gezi turları düzenleyebilirsiniz. Otelinizin içi konforunu da arttırmayı unutmayın. Neler yapabilirsiniz? En iyi oda servisini verin, dinlenme alanlarını geliştirin, konumdaki en iyi yemekleri ve açık büfeyi sunun.

Oyunda küçük bir otelde başlıyor ve bir dağ oteli, lüks bir oda ve kahvaltı, egzotik bir orman evi veya apartman açarak işinizi büyütüyorsunuz. Her türlü konaklamayı sağlamalı, resepsiyondan yatak odalarına ve süitlere kadar her ayrıntıyı düşünmelisiniz. Misafirlerinize tek, çift, üç kişilik ve hatta kral odası sağlayın.

Yönetim ve boş vakit oyunlarını seviyorsanız, otel işletmenizi büyütmek için stratejik kararlar almanız gereken sıradan, oynaması kolay bu oyuna bayılacaksınız.