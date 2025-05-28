Kendi otelinizi inşa edebileceğiniz Hotel Owner Simulator, oyunculara kapsamlı bir yönetim simülasyonu sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hotel Owner Simulator, küçük bir otel işletmesini giderek büyütmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Otelin her şeyinden siz sorumlusunuz. Dekor, tasarım, odalar, fiyatlar, müşteriler ve aklınıza gelebilecek tüm etkenler sizin elinizden geçiyor.

Otelinizi inşa edin, dizayn edin ve en iyi şekilde yönetin. Pansiyon gibi küçük bir işletmeden başladığınız unutmayın ve otelinizi hemen lüks bir yapıya çevirmeyin. Müşterilerinizden kazandığınız paralarla birlikte, azar azar büyüyün ve kendinizi lüks otel müdürlüğüne hazırlayın.

Hotel Owner Simulator İndir

Hotel Owner Simulator, oyunculara genel olarak her şeye erişim hakkı sunmaktadır. Bir otelde bulunan her şeye erişebilir ve özelleştirebilirsiniz. Otelinizin durumuna göre müşterilerinize fiyat vermeli ve en iyi oda fiyatlarını belirlemelisiniz. Odalarınızı temiz tutun, güzel görünmesini sağlayın ve gelen müşterilerin bir daha gelmesi için çaba gösterin.

Otel odalarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturun ve odaların boyutlarını, renklerini, dekorunu ve tüm detaylarını değiştirin. Mükemmel bir misafir deneyimi yaratmak istiyorsanız, sadece görünüm değil, aynı zamanda kullanışlı araçlara da öncelik vermelisiniz.

Pansiyonunuzu beş yıldızlı otele dönüştürmek istiyorsanız, siz de Hotel Owner Simulator indirin ve sürükleyici bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Hotel Owner Simulator Sistem Gereksinimleri