Felaket kasırga senaryolarını içerisinde barındıran Hurricane Outbreak APK, Android cihazlar için geliştirilen bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hurricane Outbreak APK, oyuncuların kasırgalar oluşturup şehirleri yıkmaya çalıştığı bir simülasyon oyunudur. Android simülasyon oyunları arasında yer alan Hurricane Outbreak, bir dizi hedefleri oyunculara sunarak tamamlamasını istemektedir. Her bölümde ve seviyede şehirlere daha fazla hasar vermeli ve insanlara kayıp verdirmelisiniz.

Oluşturduğunuz kasırgaları gitgide geliştirerek, yıkım ve kaos gücünüzü artırın. 20 benzersiz yükseltme ve her oynadığınızda farklı deneyim sunan kasırga hareketleriyle, seviyelerden farklı hazlar alabilirsiniz.

Hurricane Outbreak APK'daki kasırgalar, otomatik olarak hareket etmektedir. Lakin kasırgaların üzerinde sınırlı kontrol imkanınız bulunuyor. Sağa veya sola kontrol tuşlarını kullanarak, şehirlerin fazla nüfuslu yerlerine kasırganızı gönderebilirsiniz.

Hurricane Outbreak APK İndir

Oyun, İçerisinde barındırdığı yükseltmelerin haricinde 1000'den fazla simüle edilmiş şehri barındırmaktadır. Kasırgalarınızın gücünü artırın, görevlerinizi tamamlayın ve kıtadaki tüm yaşam belirtisini ortadan kaldırın.

Siz de Android cihazlarınızda simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, Hurricane Outbreak APK indirin ve felaket kasırga senaryolarını akıllı telefonlarınızda simüle edin!

Hurricane Outbreak Oyunu Özellikleri