Hidroponik sistemlerle tarım yapabileceğiniz Hydroponics Farm & Store Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hydroponics Farm & Store Simulator, hidroponik sisteminizi tasarlamanıza ve kendi tarım alanınızı oluşturmanıza olanak tanıyor. Kapsamlı bir simülasyon oyunu olan Hydroponics Farm & Store Simulator, suyla tarıma meraklı oyunculara mükemmel bir deneyim sunmaktadır.

Balıklar ve bitkiler arasındaki ilişkiyi dengeleyerek, iki taraflı gelişimi sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Tarım işlemlerinize başlamadan önce, makinelerinizi konumlandırmalı ve boru hattınızı oluşturmalısınız.

Raft ve PVC boru modeli dahil olmak üzere çeşitli yetiştirme stilleri oyun içerisinde mevcuttur. Farklı hidroponik sistemler arasında seçiminizi yapın ve sistemlerinizde yetiştirmeciliğe başlayın.

Hydroponics Farm & Store Simulator İndir

Her biri benzersiz büyüme ve gelişme oranlarına sahip olan bitkilerin üzerinde deneyler yapabilirsiniz. Ayrıca bunları sadece bitkilerde değil, aynı zamanda balıklarda da yapabilirsiniz.

Tüm ürünleriniz hazır olduğu zaman hasat edebilirsiniz. Hasat ettiğiniz ürünleri kendi mağazanızda satarak, para kazanın ve yeni sistemlerin kilidini açın. Daha fazla müşteriyi ayağınıza getirmek için hem sistemlerinizi geliştirmeli hem de ürün çeşitliliğinizi artırmalısınız.

Siz de Hydroponics Farm & Store Simulator indirin ve hidroponik sistemler oluşturarak, tarım yapın!

Hydroponics Farm & Store Simulator Sistem Gereksinimleri