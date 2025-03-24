I Am Cat APK, oyunculara sınırsız kaos imkanı sunan bir Android simülasyon oyunudur. Yaramaz bir kedinin yerine geçin, evin içerisini kaosa sürükleyin ve yapabildiğiniz tüm yaramazlıkları yaparak insanları kızdırın!

Berkcan Aktürk - 44 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çılgın bir kediyi canlandırdığınız I Am Cat APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Hem eğlenceli hem de benzersiz bir oynanışa sahip olan I Am Cat, oyunculara pek çok içeriği sunmaktadır. Kaos yaratın, mini oyunlar oynayın ve kedinizi farklı görünümlerle özelleştirin.

Etkileşimli nesnelerle dolu olan evde tüm eşyaları kırın, insanları kızdırın ve en büyük yaramazlıkları yapmaya çalışın. Ortalığı her şekilde kasıp kavurabilirsiniz. Zıplayın, eşyaları yere düşürün, akvaryumdaki balıkları kovalayın, mobilyaları çizin, yiyecekleri çalın ve daha birçok sinir bozucu işe imza atın.

I Am Cat APK İndir

Kedinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve komik bir kedi olabilirsiniz. İster komik kedi oyunları oynayın, isterseniz de sanbox haritada istediğinizi yapın.

I Am Cat APK, FPS kamera açısında oyunculara sunulmaktadır. Yaramaz kediyi tam gözlerinden kontrol edebilir ve evin içerisindeki insanları kızdırabilirsiniz. Basit kontroller, eğlenceli grafikler ve içeriklerle birlikte mobil simülasyon deneyiminizi en iyi şekilde yaşayın.

Siz de I Am Cat APK indirin ve elinizden geldiği tüm yaramazlıkları yapmaya çalışın!

I Am Cat Oyunu Özellikleri