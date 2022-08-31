Ücretsiz olarak yayınlanan Idle Mental Hospital Tycoon APK'da deli hastanesini yönetmeye çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil simülasyon oyunu severler tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Idle Mental Hospital Tycoon APK oyunculara keyifli anlar sunuyor. Wazzapps Global Limited tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde yayınlanan Idle Mental Hospital Tycoon APK oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Aldığı olumlu geri bildirimler ile Google Play üzerinde yükselmeye devam eden oyun geçtiğimiz haftalar da 500 binden fazla indirilmeyi geride bıraktı. Oyunculara özel bir hastaneyi yönetme ve hastaları eskisi gibi sağlıklı günlerine döndürme görevi veren oyun, oldukça başarılı grafik açılarına da sahip. Rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlence yüklü bir yapı sunan mobil simülasyon oyununda çeşitli görevler de oyunculara sunuluyor.

Idle Mental Hospital Tycoon APK Özellikleri

HD kalitede grafik açıları,

Birbirinden farklı hastalar,

Aşçılar, temizlikçiler, doktorlar ve diğer personelleri işe alın,

Hikaye bazlı oynanış,

Basit oynanış,

İş insanı olarak oyunda rol alacak olan oyuncular, özel bir akıl hastanesini yönetecekler. Birbirinden farklı hastalıklara ve sorunlara sahip insanları tedavi edebilmek için ter dökecek olan oyuncular, sektörün en iyi çalışanlarını da işe almaya çalışacaklar. Oyun içerisinde temizlikçiler, doktorlar, aşçılar ve diğer personelleri işe alacak olan oyuncular, hastanenin işlemesi için kararlar verecekler. Hastaların giyiminden temizliğine kadar ilgilenecek olan oyuncular, kitlesel isyanların çıkmasını da engellemek için adımlar atacaklar.

İngilizce olarak oynanabilen yapım eğlenceli atmosferi ile dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Idle Mental Hospital Tycoon APK İndir

4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan Idle Mental Hospital Tycoon APK, ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Yayınlandığı günden bu yana 500 binden fazla kez indirilen yapım, eğlence dolu anlara ev sahipliği yapıyor.