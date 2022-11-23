Idle Office Tycoon APK, eğlenceli bir gayrimenkul oyunudur. Kendi şirketinizi büyütebileceğiniz oyunda zengin olabilirsiniz.

Abdullah Yılmaz - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir şeyler alıp satmak yani bir ticaret yapmak birçok insanın sevdiği bir aktiviteler arasında yer almaktadır. Idle Office Tycoon APK, bu oyunlar arasında yer alıyor ve kendi şirketini geliştirmek için elinden gelini yapmanı istiyor.

Idle Office Tycoon APK İndir

Idle Office Tycoon APK, binlerce kişi tarafından sevilen ve oynanan bir oyundur. Kendi şirketini kuracağın ve aynı zamanda alım satım gerçekleştireceğin ve hiç şüphesiz en iyi olan şeylerden biri olan para kazanabileceğin oyun, aynı zamanda çevredeki binaları da kendinize katmaya yaramaktadır.

Idle Office Tycoon APK oyun içinde birçok bug ile karşımıza gelmiş olsa da güncellemeler ile bu sorunun ortadan kalkacağı gözüküyor. Tek oyunculu olan bu oyun aynı zamanda tek oyunculu bir şekilde oynanabilmektedir.

Sen de zengin bir patron olmak ve şehirde şirketini geliştirerek globale yayılmak istiyorsan Idle Office Tycoon APK indirebilirsin.