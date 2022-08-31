Idle Taxi Tycoon APK'da kendi taksi durağımızı yöneteceğiz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android akıllı telefon ve tabletinizde eğlenceli dakikalar yaşamak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Idle Taxi Tycoon APK'yı oynamanızı öneririz. Idle temalı oyunlar arasında yer alan ve günümüzde 100 binden fazla kez indirilen Idle Taxi Tycoon APK rengarenk bir oynanışa sahip. Oyun içerisinde kendi taksi durağımızı kurmaya çalışacak ve bu taksi durağını şehrin en büyük taksi durağı haline getirmeye çalışacağız. Aksiyondan ve gerilimden uzak bir dünyaya sahip olan Idle Taxi Tycoon APK, zengin içeriğine ek olarak keyifli bir oynanışa sahip olan Android simülasyon oyunu geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Idle Taxi Tycoon APK İndir

Çeşitli rotalar,

Çeşitli taksi sürücüleri,

Taksi durağını yönetme ve büyütme,

Eşsiz sürüş stili ve beceriler,

Zengin içerik,

Keyifli oynanış,

Oynaması ücretsiz,

Zengin olmak için mücadele edeceğimiz oyunda, kendi stratejimizi geliştirecek ve oyuna uygulamaya çalışacağız. Riski kararlar alarak kendi taksi durağımızı geliştirmeye çalışacağımız oyunda herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymayacağız. Çevrimdışı olarak oynanabilen yapımda tüm şehre yayılan bir taksi durağını yönetmek için kararlar vereceğiz. En iyi şoförleri tutarak taksilerimizde çalıştıracak, taksilerimizin bakımlarını yapacak ve insanları memnun etmek için uğraşacağız. Çeşitli rotaları belirleyerek müşterilerin en kısa yoldan gitmek istedikleri noktalara ulaştıracak, seçimler ile taksi durağının kaderini belirleyeceğiz. Tıklamalar eşliğinde oynanabilen yapımda para kazandıkça durağımızı geliştirmek ve büyütmek daha kolay ve hızlı bir hale geliyor.

Idle Taxi Tycoon APK İndir

Kolibri Games tarafından geliştirilen mobil simülasyon oyunu Idle Taxi Tycoon APK, ücretsiz yapısı ile 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme daha alan oyun, bizlere yeni içerikler de sunmaya devam ediyor. Android akıllı telefon ve tabletinizde keyifle oynayabileceğiniz Idle Taxi Tycoon APK adından söz ettirmeye devam ediyor.