Farklı bir sohbet uygulaması arayanlar için imo - Görüntülü Görüşme sohbet uygulaması, yüksek kalitede görüşmeler sunuyor.

Tuna Aras - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünya üzerinde birçok farklı mesajilaşma uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar arasından en popüleri WhatsApp ama birçok kişi WhatsApp yerine farklı mesajlama uygulamaları aramaktadır.

Bunun en büyük nedenleri arasında veri gizliliğine önem vermek. Bir nevi Clubhouse platformuna benzeyen imo - Görüntülü Görüşme uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakipleri arasında yer alıyor. Öyle ki şimdiye kadar 1 milyar indirme kazanmış

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Arkadaşlarla veya ailenizle hoş sohbetler geçirebileceğiniz imo - Görüntülü Görüşme sohbet uygulaması, aynı zamanda uluslararası görüşlemeler faydalı gözüküyor. Ücretsiz bir şekilde görüntülü görüşme, mesajlama ve kendinizi ifade edebileceğiniz uygulama. Birçok kişi tarafından beğenilmiş olsa da reklamlarından dolayı şikayet ediliyor. Maalesef uygulamayı reklamsız kullanmanın bir yolu yok gibi gözüküyor.

Aynı zamanda fotoğraf ve video paylaşabileceğiniz uygulama, toplu bir şekilde sohbetler yapabilmenize de olanak tanır. Reklamlardan dolayı çok fazla şikayet almış olsa da indirme sayılarına bakacak olursak baya popüler gözükmektedir.

imo - Görüntülü Görüşme sadece mesajlaşma uygulaması olmayıp, aynı zamanda veri tasarrufunada gitmiş durumda. Bu sayede hücresel veri kullanımında pek kaybınız olmayacak gibi gözüküyor.

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği sorunlar uygulama geliştiriciler tarafından güncellemeler ile giderilebilir. Gizli sohbet modu bulunan uygulamayı denemek isterseniz, imo - görüntülü görüşme uygulamasını cihazınıza kurup deneyebilirsiniz.