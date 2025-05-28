Instories APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 42
- DOSYA BOYUTU 229 MB
- Üretici Ylee Studio LTD
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Instories APK, Instagram kolaj yapma ve video düzenleme uygulamasıdır. Instagram keşfette çıkmak için etkileyici video hikayeler ve gönderiler oluşturun.
Instories APK, Instagram hikaye kolaj yapma ve video düzenleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Instagram keşfette öne çıkmanıza yardımcı olacak video hikayeler ve gönderiler oluşturmanızı sağlayan Instories, en iyi video düzenleme uygulamaları arasına yer alıyor.
Instagram’da takipçi ve beğeni sayılarınızı artırmak için etkili bir uygulama arıyorsanız, Instories’i denemelisiniz. Instories, Instagram hesabınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir gönderi ve hikaye oluşturucusudur. Instagram ızgara (grid) düzeni için bu uygulamayı yükleyin ve trendlere girecek video hikayeler ve gönderiler oluşturun.
Instories APK İndir
Instagram hesabınızın popüler olmasını veya ticari olarak başarılı olmasını mı istiyorsunuz? Hesabınızdaki her IG hikayesi ve gönderinin harika görünmesi gerekir. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Instagram hikaye kolaj yapma uygulaması Instories’in hikaye şablonları ve temalarını kullanarak tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Bu hikaye düzenleme uygulaması Instagram temaları ve resim kolajlarından oluşan bir koleksiyon sunmakla kalmaz; şık ve karmaşık yazı tipleri, heyecan verici animasyonlar, harika video efektleri, müzik vb. ile tamamen profesyonel görünecek videolar oluşturmanıza yardımcı olacak.
Instories Uygulaması Özellikleri
- Geniş kolay şablonları koleksiyonu
- Hikaye videoları ve gönderileri için şablonlar
- Fotoğraf ve video desteği
- Çok çeşitli görsel efektler
- Müzik desteği
- Kullanıcı dostu arayüz
- İlgi çekici hikayeler oluşturma
- Basit ve hızlı dışa aktarma
Instories
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10
- DOSYA BOYUTU 376.8 MB
- Üretici Ylee Studio LTD
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Instories, Instagram takipçi ve beğeni artırmanıza yardımcı IG düzenleyicisidir.
Instories, Instagram’da takipçi sayısı ve beğenilerinizi artırmanıza yardımcı olacak gönderi ve hikaye oluşturucudur. Instagram düzeni için bu uygulamayı yükleyin ve trendlere girecek video hikayeler ve gönderiler oluşturun.
Kişisel veya kurumsal Instagram hesabınızın popülerliğini artırmak mı istiyorsunuz? IG hikayeler ve gönderilerinizin harika görünmesini sağlamak için Instories uygulamasının hikaye şablonları ve temalarını kullanın.
Instories uygulamasının öne çıkan özellikleri şunlardır:
- Yüksek kaliteli dışa aktarma
- Tasarım becerisi gerekmez
- Özelleştirmesi kolay
- Kullanıcı dostu arayüz
- Karmaşık yazılım gerekmez
Instories, yalnızca Instagram için temalar ve kolajlardan oluşan bir koleksiyon sunmaz; aynı zamanda güzel görünen yazı tipleri, animasyonlar, harika video efektleri, müzik ile profesyonel görünen videolar oluşturmanıza yardımcı olur.
Instories İndir
Uygulama son derece kullanıcı dostu ve basittir. Hikayenizi düzenlemek için olanlardan başka ekstra ayar, hesap veya ek kurulum gerekmez. Şablonunuzu seçin ve sosyal medyanıza daha fazla sevgi katın.
Kolayca çeşitli kolajlar, geçişli renk kombinasyonları ve şaşırtıcı kenarlıklar oluşturabilirsiniz. Izgara çizgisi ve fotoğraf blok ayarları, kenar boşlukları, arka planı ve odaklığı düzenlemenize yardımcı olur. Tuvalinize başka bir fotoğraf katmanı veya metin ekleyin.
Tüm hikayeleriniz Instagram, Facebook veya Snapchat’te gönderilmek üzere önceden doğru boyutta ayarlanmıştır. Siz de Instories indirin ve tüm sosyal medya paylaşımlarınızı emek vererek hazırlayın!