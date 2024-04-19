Internet Cafe Evolution, kendi internet kafenizi kurup işletebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türünün diğer örneklerine göre daha eski zamanları anlatan Internet Cafe Evolution, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir internet kafe simülasyon oyunudur. İş simülasyonlarının günümüzdeki beğenilerinden sonra çoğu oyun geliştiricisi simülasyon alanına giriş yapmış durumda. Bu oyunda da kendi internet kafenizi kurup, düzenleyip ve ardından para kazanmak için işletmeniz gerekiyor.

İnternet kafelerin 90'lı yıllarda başlayan büyümesinden bu zamana kadar olan gelişimini Internet Cafe Evolution sayesinde deneyimleyebileceksiniz. Gittikçe geliştirilebilen bir yapıya sahip olan bu simülasyon oyununda, aklınıza gelebilecek her türlü yeniliği yapabilirsiniz.

Müşterilerinizin yararlanması adına tesisler kurabilir, sigara alanları oluşturabilir ve her bütçeye uygun donanımları işletmenizde barındırabilirsiniz. İşletmenizdeki bilgisayarlardan daha çok, bu bilgisayarların nerede durduğu önemlidir. Bu yüzden dekorasyona oldukça önem vermeli ve makul bir şekilde yerleştirmelisiniz.

Internet Cafe Evolution İndir

Oyun, görsellik ve arayüz açısından orta düzeyde olsa da kapsamlı içerikleri sayesinde kendisini üst sıralara taşımayı başarıyor diyebiliriz. Aklınıza gelebilecek her şey bu simülasyon oyununda bulunuyor. Espor takımı yönetiminden canlı yayın işlerine, satıcılarla iş birliği yapmaktan mali işlere kadar her şeyi yönetebilir ve farklı alanları deneyimleyebilirsiniz.

Evet, siz de kendi internet kafenizi kurmak ve istediğiniz gibi işletmek istiyorsanız, Internet Cafe Evolution'ı indirebilirsiniz.

Internet Cafe Evolution Sistem Gereksinimleri