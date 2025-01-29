Internet Cafe Simulator 2025, kendi internet kafenizi kurabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi internet kafenizi yönetebileceğiniz Internet Cafe Simulator 2025, eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Internet Cafe Simulator oyunu, piyasada bulunan çeşitli internet kafe simülatörlerine yeni bir haz katmaktadır. Kapsamlı yönetim sistemi, yüzlerce ayrıntı ve sürdürülebilir oyun deneyimiyle birlikte kendi işletmenizi büyük bir zevkle yönetebilirsiniz.

İnternet kafenizin ilk adımlarını atarken, öncelikle temizlik yapmalı ve dekorunuzu belirlemelisiniz. Ardından bilgisayarlar satın alın, masaları konumlandırın, donanımsal eşyaları masalara dizin ve internet kafeye lazım olan tüm her şeyi işletmenizde bulundurun.

Müşteri kapasiteniz büyüdükçe kendinizi geliştirmeli ve üst düzey ekipmanlara yatırım yapmalısınız. Daha güzel iç mekan tasarımı yapabilir ve masa sayınızı artırabilirsiniz.

Internet Cafe Simulator 2025 İndir

Her parçayı ayrı ayrı sipariş vermeli ve dükkanınızın kapısından teslim almalısınız. Boş bir kafenin içerisine eşsiz bir dekor sistemi kurabilir ve mükemmel bilgisayarlarla donatabilirsiniz.

Müşterileriniz masalarından kalktığında onları yolcu edin, masalarını temizleyin ve paranızı alın. Parasını vermeden kaçmaya çalışan müşteriler de olacaktır. Onlara dikkat ederek paranızı kurtarabilirsiniz.

Siz de Internet Cafe Simulator 2025 indirin ve kendi internet kafenizi hayalinizdeki gibi inşa edin!

Internet Cafe Simulator 2025 Sistem Gereksinimleri